/FOTOGALERIE, VIDEO/ Házenkáři Strakonic v 16. kole extraligy porazili brněnské Maloměřice 32:25, přerušili třináctizápasovou šňůru porážek a odpoutali se z poslední příčky tabulky, kam naopak klesl jejich soupeř.

Kapitán Jindřich Mráz hodnotí výhru nad Maloměřicemi. | Video: Jan Škrle

Jihočeši začali velmi dobře. Po úvodní desetiminutovce vedli o čtyři branky a po dvaceti minutách dokonce o sedm gólů. V závěru poločasu hosté zabrali, i tak ale odešli do kabin s pětibrankovou ztrátou – 17:12.

Strakonice se skvěle zhostily i startu druhého poločasu a v 42. minutě už vedly o jedenáct gólů (24:13). Ztrátu sice do konce utkání Maloměřice ještě korigovaly, ani s novou posilou Janem Muchou však nedokázaly zabránit porážce.

Výkony domácího celku se v posledních zápasech zlepšovaly a konečně se tak dočkal premiérových bodů. Vydatně tomu pomohl teprve devatenáctiletý Martin Němec, který se trefil desetkrát a o jednu branku tak vylepšil svoje sezonní maximum.

Michal Zbíral, trenér Strakonic: „Spadl nám kámen ze srdce, už jsme potřebovali vyhrát. Šli jsme si za tím i po všech těch nepříznivých výsledcích, nepřestávali jsme trénovat. Za poslední měsíc jsme se v trénincích zvedli. Je vidět, že se to vyplatilo. V obraně jsme se o hodně zlepšili. Být stále poslední, navíc bez bodu, je těžké hlavně psychicky. Ale víme, že sezona je dlouhá. Věřím však, že nás tohle vítězství podpoří v tréninku a do dalších zápasů. Přál jsem si průběh, jaký utkání nakonec přineslo. Hráli jsme zodpovědně v obraně, výborný byl Petr Masák, který nám velmi pomáhá. Udrželi jsme i klid v útoku, byli jsme trpěliví. Obrana byla celou dobu koncentrovaná, za ní to jistil v brance Jindra Mráz. Podal super výkon, šlo to ruku v ruce s defenzivní činností.“

Jindřich Mráz, kapitán Strakonic: „Osobně cítím obrovskou úlevu, že jsme konečně vyhráli. Nulu na kontě jsme měli nesmírně dlouho a odveta s Maloměřicemi pro nás byla extrémně důležitá. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Jsem hrdý na kluky, jak k tomu od začátku týdne přistoupili, a potom i v zápase. Každý z nich zaslouží pochvalu, nikdo nic nevypustil. Zvlášť za výkon v obraně zaslouží spoluhráči pochvalu, to se pak každému gólmanovi chytá daleko lépe. Povedlo se mi chytit pár střel ze šestky, jsem rád, že jsem mohl přispět něčím navíc. Dva body jsou důležité, mám radost, že se nám povedlo uspět.“

HBC JVP Strakonice 1921 – SHC Maloměřice Brno 32:25 (17:12)

Branky: Němec 10 (2), A. Nejdl 5, Bernhard, Nolč 4, Sedláček 3, Bičiště, Wildt 2, M. Nejdl, Brůha 1 – Škalda 6 (1), Mucha, Svoboda 4, Hlavenka 3, Vaněk, Jung, Krošík 2, Kolář, Havlík 1. Rozhodčí: Kichnar, Vacula. Vyloučení: 3:2. ŽK: 0:1. Góly ze sedmiček: 2:1. Diváků: 190. Nejlepší hráči utkání: Mráz – Zaplatílek.

Aktuální tabulku najdete ZDE.

Zdroj: HBC JVP Strakonice