/FOTOGALERIE/ V předehrávce 8. kola Chance extraligy hostili strakoničtí házenkáři Lovosice. Ani tentokrát neuspěli, a tak čekání na první body v této sezoně pokračuje dál.

Strakoničtí házenkáři podlehli týmu Lovosic o dvanáct branek. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – HK FCC Město Lovosice 31:43 (17:19)

Branky: M. Nejdl 6, Němec, Fencl 5, A. Nejdl 3 (2), Wildt 3 (1), Bernhard, Landsinger, Brůha 2, Nolč, Bičiště, Mirek Tíkal 1 – Chotěborský 15 (5), Mizera 7, Kupa 5, Holubec, Hniďák, Horák 3, Motl 2, Pokorný, Lukáč, Vojíř, Stach, Heřmanovský 1. Rozhodčí: Halada, Kosmák. Vyloučení: 2:6. Bez ŽK. Góly ze sedmiček: 3:5. Diváků: 190. Nejlepší hráči utkání: Fencl – Chotěborský.

Domácím nevyšel úvod utkání. Soupeř si čtyřmi brankami v řadě vytvořil gólový polštář a následně si držel pětibrnkový náskok. Strakoničtí z něj začali po čtvt hodině hry postupně umazáva - 22. minuta 11:13 a 28. minuta 16:17 V poločase to bylo o hratelné dvě branky. Ale druhý poločas začal stejně jako ten první, soupeř nastříel čtyři góly v řadě. A když později přidal ještě další tříbrankovou šňůru, bylo to ve 40. minutě 19:27. Domácí se ve 46. minutě vrátili na šest branek (23:29), ale pak znovu třikrát inkasovali a hosté se v 52. minutě dostali do vedení o deset (25:35). Nakonec si hosté odvezli vítězství o 12 branek.

O zajímavý moment se v utkání postaral ve 22. minutě mladý domácí gólman Mirek Tíkal. Chytil balon a okamžitě ho poslal přes celé hřiště do prázdné brány soupeře, kterému v tu chvíli končilo slabení.

Na pozápasové tiskovce samozřejmě panoval na domácí straně smutek. "Zápas se lámal na začátku druhé půle, kdy jsme vyrobili spoustu chyb a po nich inkasovali. Soupeř díky tomu odskočil a už jsme to nedokázali stáhnout. Nedali jsme šance. Trápila nás ale obrovsky obrana. Necháme se obejít v situaci jeden na jednoho, propadáme v jednoduchých situacích. To nás trápí celou sezonu. Inkasujeme jednoduché góly, což nás sráží," hodnotil duel strakonický trenér Michal Zbíral.

"Něco jsme si řekli o přestávce v šatně, ale stejně jsme to nedodrželi. Nebyly tam také ty světlé chvíle jako v první půli, kdy jsme se povzbuzovali a bylo to vyhecované. Bohužel neudržíme koncentraci po celý zápas a když se nám něco nepovede, ztrácíme hlavu. Třiačtyřicet inkasovaných gólů je hodně, musíme přitvrdit. Agresivita byla nulová v obraně i v útoku," doplnil k duelu nejlepší domácí hráč utkání Lukáš Fencl.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921