/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na čtvrtý tým Chance extraligy to strakoničtí házenkáři očividně doma umí. V předchozí sezoně Kopřivnici porazili 32:31 brankou vteřinu před koncem utkání. Tentokrát to bylo ve středu večer 30:29 a vítězná branka Adama Nejdla padla šest vteřin před závěrečnou sirénou.

Strakonická radost po utkání. | Video: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – KH ISMM Kopřivnice 30:29 (17:15)

Branky: A. Nejdl 11 (2), Němec 5 (1), Sedláček 5, Bernhard 4, M. Nejdl 3, Masák, Michal Tíkal 1 – Doležel, Hanus 6, Brito 4, Petřík 3 (2), Střelec, Polcar 3, Musálek 2 (2), Gřes, Lefan 1. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Vyloučení: 3:4. ŽK: 0:1. ČK: 0:1 (60. Kancel za 3 vyloučení). Góly ze sedmiček: 3:4. Diváků: 220. Nejlepší hráči utkání: A. Nejdl – Hanus.

V jarní části Chance extraligy se strakoničtí házenkáři představili potřetí na domácí palubovce a potřetí zvítězili. Porazili čtvrtou Kopřivnici a v tabulce se posunuli na 11. místo, které by po skončení play out znamenalo přímou záchranu. Mají nyní dva body náskok na Hranice, které prohrály na palubovce posledních Maloměřic Brno.

Utkání s Kopřivnicí přineslo dramatickou podívanou. Žádný tým se nedostal do vyššího vedení než o tři branky, takže drama od začátku až do konce. Na začátku si dvoubrankové vedení vzali hosté (2:4), ale Strakonickým se podařila pětibranková šňůra (7:4). Soupeř však postupně snižoval až na 11:11. Skóre se pak otočilo ze strany na stranu, v závěru poločasu však domácí uskočili na 17:15.

V úvodu druhého poločasu Strakoničtí své fanoušky navnadili na výhru, když uskočili o tři góly (20:17). Brankovou šňůru však předvedli tentokrát hosté, dali čtyři góly v řadě a najednou byli ve vedení oni. Skóre bylo dál jako na houpačce, v závěru vedli domácí 28:27, ale za chvíli to bylo 28:29 a pro domácí šlo do tuhého.

Největší dama přinesla poslední minuta utkání. V čae 59:02 dostal hostující Kancel dvě minuty a pro třetí vyloučení i červenou kartu. Domácí Bernhard v čase 59:18 srovnal na 29:29 a za dalších deset vteřin si vzali hosté time out a chtěli z posledího útoku rozhodnout utkní ve svůj prospěch. Proto šel místo gólmana do pole šestý hráč, aby se síly na palubovce před brankou Strakonic vyrovnaly.. Hosté si vyměnili při přípravě útoku míč, ale do jedné z přihrávek jim vletěl Adam Nejdl, vypích míč a šest vteřin před koncem utkání rozhodl do prázdné brány o vítězství domácích.

Strakonická hala bouřila nadšením. Všichni si v tu chvíli určitě vzpomněli na smolnou prohru v minulém kole ve Frýdku-Místku taktéž v koncovce utkání. Tentokrát se Štěstěna přiklonila k Jihočechům čelem.

Nyní mají Strakoničtí o víkendu volno a základní část zakončí v sobotu 9. března na palubovce desátého Jičína.

Aktuální tabulkaje ZDE.

Zdroj: HBC Strakonice