/FOTOGALERIE/ Strakoničtí házenkáři zajížděli v posledním kole základní části Chance extraligy do Jičína. Ani v odvetě tohoto soupeře neudolali, a tak končí soutěž na 11. místě s osmi body.

Strakoničtí házenkáři prohráli v Jičíně o osm branek. | Foto: Jan Škrle

O2xyworld HBC Jičín – HBC JVP Strakonice 1921 37:29 (17:12)

Branky: Ježek 10, Matouš 7 (3), J. Dolejší 7, Doškář 4, Ženatý, A. Dolejší, Hájek 2, Bareš, Kvasnička, Thorovský 1 – A. Nejdl 9 (2), Bernhard 5, Němec, Sedláček 4 (1), Brůha 3, M. Nejdl, Wildt 2. Rozhodčí: Beneš, Kubis. Vyloučení: 4:4. Bez ŽK. ČK: 1:0 (41. Rychna za 3 vyloučení). Góly ze sedmiček: 3:4. Diváků: 172.

Po solidních výkonech v jarní části Chance extraligy si Strakoničtí věřili, že by z Jičína mohli přivéz první body z palubovek soupeřů. V utkání však stále jen dotahovali a to z uctivé vzdálenosti. Bodově vyrovnané utkání se hrálo je do 7. minuty (3:3), pak se domácí čtyřmi brankami v řadě utrhli. Jihočeši se ještě dokázali v 19. minutě dotáhnout na rozdíl jednoho gólu (9:8), ale další fáze zápasu opět patřila domácím a pět minut před poločasem to již bylo o pět branek (14:9) a chvíli nato o šest.

Na začátku druhého poločasu svou ztrátu Jihočeši mírně snížili. Ve 40. minutě to však již bylo 26:18. Po vyloučení domácího Rychny za tři dvouminutové tresty se ke slovu znovu dostali Strakoničtí (28:25 ve 47. minutě). Závěr utkání však vyzněl opět ve prospěch domácích, kteří dokázali od stavu 33:29 čtyřm góly v řadě dotáhnout utkání až na konečných 27:29.

"Nedokázali jsme se plně koncentrovat, nedokázali přerušovat Jirku Dolejšího tak, aby nemohl odehrát míč na pivota. V této pasáži jsme se trápili, dělalo nám to problémy a z toho pramenilo to, že nás domácí poměrně snadno přehrávali. Až na malé úseky neměli Jičínští s naší hrou problém. Ve druhé polovině utkání se chytil Adam Nejdl, takže tam už to bylo dobré, ale přesto jsme nenaplnili to, co jsme si před zápasem říkali. Chtěli jsme dohrávat více do křídel, roztáhnout hru, což se nám prostě nedařilo. Největší problém byl v obraně, to nás ubíjelo a nedokázali jsme Jičín přerušit," hodnotil utkání na pozápasové tiskovce strakonický trenér Michal Zbíral.

"Neplnili jsme pokyny trenéra. Řekli jsme si, co máme dělat, ale vůbec se nám to nedařilo. Už od začátku jsme propadali v soubojích. Bohužel, když jsme začali prohrávat o tři až čtyři branky, náš výkon šel dolů. Musím ale uznat, že ve druhé půli jsme se chytili a snažili se Jičínu přiblížit na rozdíl dvou až tří branek, ale jakmile se nám to povedlo, zase přišly naše zbytečné chyby a soupeř nás přehrál svou kvalitou," doplnil k utkání strakonický Adam Bernhard.

Strakoničtí tak zakončili základní část na 11. místě a do play down půjdou s náskokem dvou bodů na Hranice a čyř na Maloměřice.

