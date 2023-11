/FOTOGALERIE/ Chance extraliga házenkářů má o víkendu na programu poslední kolo první poloviny dlouhodobé části. Strakoničtí hostí Jičín, který patří k hratelnějším soupeřům. Podaří se hráčům od Otavy vydolovat první body sezony?

Strakoničtí házenkáři (v černém proti Brnu) přivítají Jičín. | Foto: Jan Škrle

Strakoničtí házenkáři jsou usazeni na dně Chance extraligy a doposud nebrali ani jeden bod. Jičín jich má sedm a patří mu místo desáté. V kontextu toho, že jde v posledních zápasech forma strakonických hráčů nahoru, mohl by to být hratelný soupeř. V minulé sezoně se však v obou vzájemných zápasech radoval soupeř. Na domácí palubovce vyhrál vysoko 41:25, ve Strakonicích 27:20.

Tato sezona je však jiná a Strakonickým poslední dvě utkání vyšla herně, i když to na body ještě nestačilo. Frýdku-Místku doma Strakoničtí podlehli 30:32, když ztratili pětibrankový náskok. V minulém duelu padli v Kopřivnici 35:39, když dplatili na úsek 1:9 v prvním poločase a soupeře již nebylo možné dotáhnout. A jak si vedl Jičín? Doma podlehl Kopřivnici 23:30, předtím však vyhrál o gól ve Frýdku-Místku a remizoval doma s Novým Veselím.

V minulém kole zahrál výborně ve strakonickém dresu na pivotu Martin Němec, který dal devět branek. Co on očekává od utkání s Jičínem? "Jičín je soupeř, se kterým můžeme pomýšlet na body. Naposledy prohrál s Kopřivnicí a myslím, že k nám pojede s ambicí vyhrát, aby si napravil reputaci. Očekávám vyrovnaný zápas, otázkou také bude, jestli nás podcení. Jičín hraje hodně rychlou házenou, tomu se musíme přizpůsobit a hrát s ním maximálně na dvě tři branky průběžného rozdílu, pak je pro nás reálné uspět," předpověděl strakonický pivot a doplnil: "Naše poslední výsledky i výkony nebyly špatné. V Kopřivnici nás vytrestala obrana, dostali jsme 39 branek, což je velmi špatné. Ovšem co se týče útoku, zápas od zápasu jeho úroveň stoupá. Naposledy jsme dali 35 gólů, což není špatné."

