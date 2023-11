/FOTOGALERIE/ O první body v Chance extralize se pokoušeli strakoničtí házenkáři v 11. kole v Kopřivnici. Ani tentokrát to nevyšlo. Rozhodla první půle, v té druhé byli Strakoničtí lepší.

Strakoničtí házenkáři (na snímku v černém proti Brnu) z Karviné body nepřivezli. | Foto: Jan Škrle

KH Kopřivnice – HBC JVP Strakonice 1921 39:35 (23:16)

Branky: Čadra 7 (1), Polcar, Lefan 6, Ježek, Doležel 4, Halama 3 (1), Petřík 3, Střelec, Bukovský 2, Zima, Palacký 1 – Němec 9 (1), A. Nejdl, Landsinger 5, Bernhard 4, M. Nejdl 3, Nolč, Sedláček, Wildt 2, Bičiště, Brůha, Mirek Tíkal 1. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Vyloučení: 8:3. ŽK: 1:0. Góly ze sedmiček: 2:1.

Úvod utkání nevypadal na to, že by si měli domácí vytvořit v první půli rozhodující náskok. Ale od stavu 10:9 se podařilo domácím vstřelit šest branek v řadě. V 19. minutě to bylo 16:9 a za chvíli 19:10. Ale ani to Strakonické nezlomilo a do poločasu snížili na rozdíl sedmi branek.

Na začátku druhé půle sice domácí znovu utekli na devět branek, ale pak dali Strakoničtí tři góly v řadě a začali z manka ukrajovat. Čtvrt hodiny před koncem vedla Kopřivnice o pět branek 32:27. Skóre se pak pohybovalo na rozdílu pěti či šesti branek, na závěr se dvakrát trefili Strakoničtí na konečných 39:35.

Hráči od Otavy znovu vyhráli jeden z poločasů, ale na celkový úspěch to ještě bylo málo.

"Skóre nám uteklo hned v první půli, a to v situaci, kdy jsme prohrávali o gól. A najednou to bylo o sedm branek a už jsme to nedokázali dostat zpátky. Celé utkání nás trápila obrana, nedokázali jsme přerušit hráče soupeře, kteří se dostávali do dobrých náběhů a střeleckých příležitostí. Pak to bylo i pro brankáře těžké. Rozhodla naše špatná obrana, domácí jsme nedokázali přerušit. Jinak se nám dařilo hrát rychlý přechod do útoku, dávali jsme docela jednoduché góly,“ hodnotil utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

Nyní ve středu mají Strakoničtí volný los a první polovinu soutěže zakončí v sobotu domácím duelem proti Jičínu (9. místo). Začíná se tradičně v 17 hodin.