/FOTOGALERIE/ Chance extraliga házenkářů měla minulý víkend reprezentační přestávku, nyní již je na programu 11. kolo. Strakoničtí hrají v sobotu 11. listopadu od 19 hodin na palubovce šesté Kopřivnice.

Strakoničtí házenkáři (na snímku v černém proti Brnu) nastoupí v dalším kole Chance extraligy v Kopřivnici. | Foto: Jan Škrle

V minulé sezoně se házenkáři Strakonic a Kopřivnice střetli hned čtyřikrát. Vždy vyhrával domácí celek. V základní části nejprve Strakoničtí 32:31, v odvetě pak Kopřivnice 40:25. Oba soupeři se pak sešli i v play out. Nejprve se hrálo u Otavy a domácí vyhráli 34:33. V odvetné části pak slavila výhru Kopřivnice 34:28.

V aktuální sezoně jsou na tom soupeři diametrálně rozdílně. Zatímco Strakoničtí na dně tabulky stále čekají na první bod, Kopřivnici patří šesté místo a bodů nasbírala již deset (5 výher, 4 porážky). Kopřivnice měla pomalejší rozjezd do sezony a ze čtyř zápasů získala jen jednu výhru. Pak však naplno bodovala čtyřihrát v řadě. Ve svém posledním duelu Kopřivnice prohrála ve Frýdku 29:42.

"Kopřivnice má nového trenéra Tomáše Sklenáka, který ještě v minulé sezoně hrál a teď přešel na trenérskou dráhu. Soupeř měl úspěšnou sérii čtyř vítězství v řadě. Pak ale nezvládl pro něj speciální utkání ve Frýdku-Místku, kde vysoko prohrál. O to víc teď budou jeho hráči proti nám doma chtít potvrdit, že mají vzestupnou formu," uvedl pro klubový web HBC Strakonice David Bičiště, na jehož výkon bude strakonický trenér Michal Zbíral spoléhat.

A co vymylet na soupeře? "My musíme vycházet z pevné obrany. Když se to podaří a dokážeme s Kopřivnickými dlouho držet krok, znervózní. Počítají, že to pro ně musí být jednoznačné vítězství. Čím déle s nimi udržíme krok, tím větší máme šanci udělat dobrý výsledek," dodal David Bičiště před utkáním.

