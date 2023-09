/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve vloženém svátečním kole Chace extraligy házenkářů zavítal do Strakonic úřadující mistr České republiky Talent tým Plzeňského kraje. V prvním poločase si vytvořil favorit obrovský náskok, ten druhý již byl opticky vyrovnaný.

Nástup strakonických házenkářů na utkání. | Video: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – Talent tým Plzeňského kraje 23:42 (6:23)

Branky: Bernhard 5, Fencl 4, Brůha 3, F. Lukeš, Bičiště 2, Wildt 1 (1), Nolč, A. Nejdl, Zdychynec, K. Lukeš, Krejčí, Michal Tíkal 1 – Nový 7, Bláha, Šindelář 6, Kaplan 5, Douda, Šafránek 4, Dubský, Beneš 3, Ćurčić, Kosteski 2. Rozhodčí: Čapek, Veselý. Vyloučení: 4:4. ŽK: 0:2. Góly ze sedmiček: 1:0. Diváků: 220. Nejlepší hráči utkání: Wildt – Kaplan.

U Otavy se hrálo utkání dvou rozdílných poločasů. Ten první vyhrái hosté o 19 branek, ve druhém byli domácí favoritovi vyrovnaným soupeřem. Domácím chyběl zdravotně indisponovaný gólman a kapitán Mráz, na druhé straně po zranění na chvíli naskočil na hřiště Adam Nejdl.

Favorit zapnul na plné obrátky hned od začátku utkání a v 11. minutě byl stav 5:9. Ve zbytku poločasu však domácí přidali pouze jedinou branku, naopak soupeř své šance proměňoval se železnou pravidelností. V poločase tak bylo o osudu utkání rozhodnuto. Druhý poločas měl zcela jiný obraz. Tempo hry sice neupadalo, ale domácím se oproti první půli dařilo střelecky. Navíc tým držel gólman Tíkal, a tak Strakoničtí ukázali, že mohou hrát kvalitní házenou. Se druhou půlí mohli být fanoušci i trenér Zbíral spokojeni.

1/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 2/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 3/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 4/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 5/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 6/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 7/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 8/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 9/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 10/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 11/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 12/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 13/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 14/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 15/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 16/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 17/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 18/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 19/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň. 20/20 Zdroj: Jan Škrle Tiskovka po utkání Strakonice - Plzeň.

"Z pohledu toho, jak vypadal první poločas, konečný výsledek beru. Úvodní dějství bylo z naší strany tragické. Do zápasu jsme šli s úplně jiným cílem, jenže nám nefungovalo vůbec nic. Dali jsme za první půlhodinu jen šest gólů, což není možné, aby se stávalo ani proti tak kvalitnímu soupeři, jakým Plzeň je. Neměli jsme se čeho chytit. Jsem však rád za druhou půli, ve které do toho šli kluci znovu. Museli jsme něco změnit – přidali jsme přihrávky do náběhů, zagresivnili jsme i obranu. Takto bychom měli hrát od začátku. Toto si bereme do dalších zápasů. Dokázali jsme se prosadit na dobrou obranu soupeře, měli jsme momenty, na kterých se dá stavět. Hlavní je ale hrát od začátku a ne tak pozdě," komentoval utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

"Výsledek bereme, vyjma deseti minut ve druhé půli byl náš výkon dobrý. Trochu mrzí ta nevydařená desetiminutovka v úvodu druhého dějství, protože naším cílem je hrát organizovaně a disciplinovaně celých šedesát minut. A je jedno, proti jakému soupeři nastoupíme. I tak jsem rád, jak jsme zápas zvládli a že dostali možnost i hráči, kteří v předchozích kolech tolik prostoru nedostávali," doplnil plzeňský trenér Petr Štoch.

"První půle byla z naší strany naprosto katastrofální, Plzeň si hrála strojově svoje, tak jako už řadu let. Má obrovskou kvalitu, oproti nám je to úplně jiný vesmír, navíc když prakticky tři nejlepší hráče máme kvůli zdravotnímu stavu vyautované. To se musí někde projevit. Druhá půle už se spíše dohrávala, hosté polevili v koncentraci, ale my jsme tam měli dobré věci, od kterých se můžeme odpíchnout," přidal svůj pohled na utkání nejlepší hráč domácích Eduard Wildt.

"Bylo příjemné se po necelém půlroce do Strakonic vrátit a vidět bývalé spoluhráče. Ale jinak to bylo utkání jako jakékoliv jiné, žádné extra hecování neproběhlo. Přijeli jsme hrát svoje kombinace, a to v kvalitě, chtěli jsme také prostřídat, aby se všichni kluci dostali na plac. Horší byla jen desetiminutovka ve druhém poločase," doplnil bývalý strakonický hráč Leonrd Kaplan, který byl tentokrát v dresu soupeře vyhlášen hráčem utkání.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921