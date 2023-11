/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhou polovinu základní části Chance extraligy otevřeli strakoničtí házenkáři doma proti druhému celku tabulky z Karviné. Odvedli skvělou práci a i když nakonec prohráli, vicemistra trápili až do samotného konce utkání a z palubovky odcházeli za velkého potlesku fanoušků.

Střípky z utkání Strakonice - Karviná. | Video: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – HCB Karviná 25:29 (14:15)

Branky: Sedláček 6 (2), A. Nejdl 6, Němec, Wildt 4, M. Nejdl 2, Landsinger, Bičiště, Michal Tíkal 1 – Solák 8 (3), Václav Košťálek 3 (1), Živanov, Patzel, Harabiš 3, Užek, Ptáčník, Franc 2, Růža, Plaček, Nantl 1. Rozhodčí: Králíček, Letev. Vyloučení: 4:5. Bez ŽK. ČK: 0:1 (38. Nantl). Góly ze sedmiček: 2:4. Diváků: 190. Nejlepší hráči utkání: A. Nejdl – Solák.

Strakoničtí házenkáři odehráli proti jednomu z tuzemských velkoklubů nejlepší výsledek v dosavadním vzájemném měření sil. Ač domácí začali aktivně, začátek jim nevyšel střelecky a brzy prohrávali 1:6. Do brány Strakonic poté nastoupil zkušený Jindřich Mráz, držel svůj tým a Strakoničtí začali manko mazat (5:6). Dál to bylo jako na houpačce. Hosté dali tři góly v řadě, další pasáž pak domácí vyhráli 5:1 a srovnali (10:10, poté 12:12). Na poločasovou přestávku se šlo za stavu 14:15, když v samotném závěru poločasu Landsinger z náskoku z křídla neprostřelil karvinského gólmana.

Do druhého poločasu naskočili domácí bojovně naladěni. Vyrovnali a proti jedomu z nejlepších celků u nás šli dokonce do vedení (20:17 ve 38. minutě). Těsně předtím byl hostům vyloučen Nantl a tým domácích byl v obrovské euforii. Karvinští navíc neproměnili několik dobrých pozic. Zlom však přišel ve chvíli, kdy karvinský trenér Michal Brůna poslal na hřiště reprezentanta Dominika Soláka. Jeho zkušenost byla znát a Solák sám v poslední čtvrthodině nastřílel osm branek. Domácí se navíc najednou nemohli prosadit do obrany soupeře. Rozhodnuto však nebylo, ještě v 51. minutě byl stav 24:24. Zkušení házenkáři Karviné rozhodli až v závěru utkání, ale domácí ctí, že se rvali až do konce utkání. Skvěle jim sekundovali i fanoušci, kteří vytvořili zápasu vynikající atmosféru.

Zdroj: Jan Škrle

Slova chvály měl pro strakonické házenkáře i zkušený trenér Karviné Michal Brůna: "Náš výkon je pro mě zklamáním, na druhou stranu musím říct, že Strakoničtí odehráli dobrý zápas. Byli nebojácní, hráli jeden na jednoho, vůbec neměli respekt, že přijela Karviná. Doufám, že jim to vydrží a urvou někde body."

"Na bodový zisk, i když jsme vedli, jsme asi nepomýšleli. V situaci, v jaké se nacházíme, víme, že dokud není konec, není nic definitivního. Mrzel mě vstup do zápasu, vůbec jsme se nechytili. Něco jsme si však řekli, v brance se chytil Jindra Mráz a potom jsme věděli, že musíme bojovat, protože pro Karvinou to také vzhledem k cestování během týdne nebylo jednoduché. Možná pro ni bylo i s ohledem na naše postavení v tabulce těžké se namotivovat. S výsledkem i předvedenou hrou jsem spokojený, i když ke konci bylo znát, že přišli zkušenější hráči soupeře. Navázali jsme každopádně na předešlé dobré výkony. Věřím, že udržíme výkonnostní vzestup a začneme zvládat i konce zápasů," hodnotil duel strakonicý trenér Michal Zbíral pro klubový web HBC Strakonice.

"Máme za sebou dobré utkání, možná jsme sami byli překvapeni, jak dobrý zápas jsme odehráli. Zvlášť po tom strašidelném úvodu. Bohužel se nám nepovedlo výkon přetavit v ještě lepší výsledek, ale jdeme z utkání se vztyčenou hlavou. Diváky to bavilo, tleskali, můžeme mít dobrý pocit. Tím, že se od nás nic nečekalo, se nám na jednu stranu hrálo lehce, na druhou nám to spoutalo ruce, když to vypadalo, že bychom mohli uspět," doplnil nejlepší domácí hráč utkání Adam Nejdl.

