/FOTOGALERIE, VIDEO/ V posledním kole první poloviny základní části Chace extraligy hostili strakoničtí házenkáři Jičín. Po vyrovnaném prvním poločase je v tom druhém zradila koncovka, a tak na první body sezony stále čekají.

HBC Strakonice - HBC Jičín. | Video: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – O2xyworld HBC Jičín 27:31 (16:16)

Branky: Němec 6 (1), M. Nejdl 4, Wildt 3 (1), Bernhard, Landsinger 3, Bičiště 2, Sedláček 1 (1), Nolč, A. Nejdl, Mráz, Krejčí, Michal Tíkal 1 – Dolejší 10 (1), Matouš 7 (2), Hájek 5, Thorovský 4, Miľko 3, Doškář 2. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Vyloučení: 3:5. ŽK: 0:2. Góly ze sedmiček: 3:3. Diváků: 240. Nejlepší hráči utkání: Mráz – Hájek.

V prvním poločase Strakoničtí navázali na předešlé výborné výkony, což se odrazilo na poločasovém skóre. Drželi se soupeřem krok, hráli zodpovědně, bez chyb, dařilo se jim v obraně i v útoku a podržel je i brankář Jindřich Mráz. Proto o přestávce svítilo na ukazateli skóre 16:16. Vstup do druhého poločasu však domácím nevyšel. Začali se trápit v koncovce, což dokládají pouhé tři vstřelené góly během necelé čtvrthodiny. Soupeř tak odskočil na pětibrankový rozdíl (19:24). Toto byla rozhodující pasáž duelu.

Domácí se sice pak dotáhli na tři góly, vzápětí však pokaždé inkasovali. Jičín si náskok v klidu hlídal. Velkou měrou se na jeho vítězství podílel brankář Daniel Grabemann, který předváděl skvělé zákroky a vychytal domácí střelce. Domácí strážce svatyně byl rovněž oporou, ale hostující hráči se po změně stran dostávali do zakončení snadněji a stříleli z připravených pozic. V obraně navíc ve druhé půli přitlačili a nenechali Jihočechům ani píď hřiště zadarmo.

"Bohužel se dál trápíme. V první půli jsme měli zápas dobře rozehraný, ve druhé byla sice hra dobrá, ale trápilo nás proměňování šancí. Fungovala souhra s pivotem, jenže jsme nedali z těchto situací tři tutovky, což nás trochu znejistilo. Museli jsme následně vystřídat na pravé spojce, kde jsme se také trošku trápili, nevěděli jsme moc co hrát a dělali zbytečné chyby. Je to škoda, protože v obraně nám pomohla přítomnost Petra Masáka a v brance se chytil Jindra Mráz. Bohužel nám to ve druhém dějství nefungovalo v útoku," hodnotil utkání strakonický trenér Michal Zbíral na pozápasové tiskovce.

"Věřili jsme si, že sérii porážek konečně prolomíme. Bohužel, první polovina základní části je za námi a my máme stále nula bodů. Nezbývá nic jiného, než pokračovat v rozdělané práci a jít dál. Domácí zápasy jsme schopni po většinu času odehrát dobře, držíme se soupeři krok, ale nevyhneme se úsekům, kdy padneme o tři čtyři góly a pak je složité se vracet do hry. Soutěž rychle utíká, už potřebujeme bodovat," doplnil nejlepší domácí hráč utkání Jindřich Mráz.

Další utkání sehrají Strakoničtí již v úterý 21. listopadu, kdy doma hostí od 19 hodin Karvinou.

Aktuální tabulku naleznete ZDE.