Po 24. kole se Strakoničtí poprvé v sezoně dostali mimo sestupová místa a tam by chtěli zůstat až do konce soutěže, včetně nástavby. Aktuálně jsou jedenáctí se dvěma body náskoku na Hranice a čtyřmi na Maloměřice. Před nimi je na desátém místě právě poslední soupeř v základní části Jičín, ten však má k dobru devět bodů.

Jarní výsledky částečně hovoří ve prospěch Strakonic, které posbíraly šest bodů. Jičín pouze čtyři. Jihočeši však všechny body získali na domácí palubovce, venku ani jeden, i když k němu bylo někdy hodně blízko. Naposledy ve Frýdku-Místku, kde prohráli 33:34 brankou těsně před koncem. Tuto venkovní sérii by rádi zlomili a z Jičína přivezli nějaký bod.

"Jičín chce uspět, přestože se mu na jaře příliš nedaří. Je to podle mě dáno tím, že jeho tým postihla řada zranění. Nás určitě požene to, že si chce vytvořit ještě větší náskok na Hranice a Maloměčice, než jaký máme teď. Myslím, že je reálné v Jičíně uspět. Tak jako v každém zápase je hlavní obrana. Když se v ní daří, má se mužstvo o co opřít a jde těžit z rychlých útoků. Celkově se všem hraje lépe, když to směrem do defenzivy funguje," uvedl pro web HBC Strakonice hráč Ondřej Sedláček a pokračoval: "Nejlepším střelcem Jičína je Jiří Dolejší, což je hodně kreativní hráč, umí vystřelit z každé pozice, dokáže hrát s pivotem – to je ústřední postava soupeře. Jinak jsou jeho hráči hodně vyrovnaní."

Utkání začíná v sobotu 9. března od 18 hodin.

Zdroj: HBC Strakonice