/FOTOGALERIE, VIDEO/ Chance extraliga házenkářů se nezadržitelně valí do závěru základní části. Strakonickým se podařilo vyhrát dva důležité domácí zápasy a jsou zpět ve hře o přímou záchranu. Nyní míří do Frýdku-Místku, kde se pokusí také uspět.

Strakoničtí slaví vítězství. | Video: Jan Škrle

Po minulém kole a výhře nad Novým Veselím 24:22 se do strakonických házenkářských řad vrátil optimismus. Tým mužů se bodově dotáhl na jedenácté Hranice a vrátil se zpět do hry o přímou záchranu soutěže. Připomeňme, že po závěrečném play out třináctý tým spadne přímo, dvanáctý půjde do baráže a jedenáctý může slavit záchranu. Není tedy zdaleka hotovo, ale u Otavy de dýchá podstatně lépe.

Strakonické házenkáře čekají do konce základní části poslední tři zápasy (jejich největší soupeře čtyři). Ten první sehrají již v neděli 25. února od 17 hodin ve Frýdku-Místku. Podle postavení v tabulce (soupeř je osmý) nastoupí do utkání v roli papírového favorita domácí. Je zde však jedna statistia, která hovoří ve prospěch Jihočechů. Ti po zimní přestávce již vyhráli dva zápasy, zato Frýdek-Místek ještě nebodoval. To dává strakonickým určité naděje.

"V týmu je dobrá nálada. Všem se ulevilo, že jsme se bodově dotáhli na Hranice. Zároveň jsme proti Frýdku-Místku na podzim doma odehráli pěkný zápas, kdy jsme tři čtvrtiny utkání vedli. Na konci to však hosté otočili ve svůj prospěch. Myslím, že budeme ve větší pohodě než soupeř, který potřebuje získat důležité dva body s ohledem na to, že je na hraně play off. Čtyřikrát za sebou Frýdek prohrál, potřebuje už zvítězit. My se i přes marodku pokusíme zopakovat výkon v obraně, jaký jsme předvedli naposledy s Novým Veselím. Byl nejlepší v sezoně," hledí k duelu na severu Moravy v rozhovoru pro web HBC Strakonice kanonýr Martin Němec.

