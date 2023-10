/FOTOGALERIE/ Tak blízko vítězství strakoničtí házenkáři v této sezoně Chance extraligy ještě nebyli. Nad Frýdkem-Místkem vedli čtvrt hodiny před koncem utkání o pět branek. Nakonec se z výhry radoval soupeř.

Strakoničtí házenkáři vedli nad Frýdkem-Místkem o pět gólů, přesto prohráli. | Foto: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – Pepino SKP Frýdek-Místek 30:32 (18:15)

Branky: M. Nejdl 7, A. Nejdl 6, Němec 5, Wildt 4 (2), Landsinger 2, Bernhard, Nolč, Zdychynec, Bičiště, Sedláček, Krejčí 1 – Moješcik 9, Mucha, Choleva 6, Noworyta, Hajko, Mazur, Chelminski 2, Mlotek, Zbránek, Hustopecký 1. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Vyloučení: 3:2. ŽK: 1:0. Góly ze sedmiček: 2:0. Diváků: 223. Nejlepší hráči utkání: M. Nejdl – Moješcik.

V úvodu utkání to bylo jako na houpačce. Hosté rychle vedli 0:3, ale za chvíli byl stav vyrovnaný 4:4. Poprvé se domácí dostali do vedení při stavu 7:6. Soupeř ještě jednou otočil a dostal se do vedení o dva góly. Poté domácí gólman Jindřich Mráz zavřel vrata u své branky, když chytil tři jasné šance soupeře, a domácí šli do vedení 16:13. Tříbrankové vedení udrželi i do poločasu. Ve výborné defenzivě pokračovali domácí i po změně stran a když se jim dařilo i střelecky, vedli ve 36. minutě o pět branek (21:16). Vedení o pět branek si udržovali až do 45. minuty a vypadalo to na první body v soutěži. Hosté však přitvrdili v obraně, podržel je gólman a když dali tři góly v řadě, vrátili se zpět do utkání. V 52. minutě to již bylo jen o dva góly (29:27). Domácí pak třikrát inkasovali a najednou museli dotahovat vedení soupeře oni. Čtyři minuty před koncem srovnal Adam Nejdl na 30:30, ale z domácí strany to byl poslední gól v utkání. Naopak hosté dvěma přesnými zásahy otočili skóre opět na svou stranu a odvezli si ze Strakonic dva body.

Zdroj: Youtube

"Vyhrávat ve druhé půli o pět gólů, navíc doma, a nebodovat? Asi nám pořád chybí více zkušeností. Je však znát, že se nám začínají vracet kluci po zranění, i když rotace by mohla být ještě větší. Ke konci už nebylo tolik sil a nedařilo se nám dohrávat situace tak, jak jsme chtěli. Musíme se v pasážích, kdy máme dobrý náskok, zklidnit a přizpůsobit se tomu. Zbytečně jsme zazmatkovali. Ke konci jsme chtěli až moc ještě s výsledkem něco udělat, což přineslo ještě více chyb," uvedl na pozápasové tiskovce strakonický trenér Michal Zbíral.

"Působilo to na mě, že na nás od 45. minuty nastoupil úplně jiný tým. Obrana soupeře najednou nebyla tak měkká a nevycházelo nám to, co do té doby ano. Vytratila se kombinace, něco se pokazilo. Taková porážka bolí, zvlášť doma. Psychicky nám to asi nepomůže, ale musíme najít pozitiva a jít dál. Výkonnostně sice jdeme nahoru, už ale potřebujeme bodovou odměnu. Doufám, že brzy přijde," dodal nejlepší domácí hráč utkání Marek Nejdl.

Další utkání hrají strakoničtí házenkáři 11. listopadu v Kopřivnici.

Zdroj: HBC Strakonice 1921