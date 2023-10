/FOTOGALERIE/ V desátém kole Chance extraligy přivítají strakoničtí házenkáři na své palubovce Frýdek-Místek. Ten je aktuálně pátý v tabulce a do utkání půjde v roli favorita.

Strakonické házenkáře čeká domácí duel s Frýdkem-Místkem. | Foto: Jan Škrle

Po devíti kolech Chance extraligy jsou strakoničtí házenkáři poslední v tabulce, když nezískali ještě ani jeden bod. Proti Frýdku-Místku to bude další tvrdá dřina, soupeř je aktuálně pátý a v posledních čtyřech zápasech nasbíral sedm bodů.

Do sestavy Strakonic se pomalu vrací po zranění Adam Nejdl, který byl v minulé sezoně tahounem týmu. "V minulém duelu v Novém Veselí mě již zatejpovaný kotník neomezoval," uvedl Adam Nejdl pro klubový web HBC Strakonice.

V boji o záchranu je třeba, aby Strakoničtí co nejdříve zastavili sérii porážek. Co rovnou nyní? "Abychom vyhráli, musí se sejít více věcí, úspěšnost střelby i úspěšnost našich brankářů, tvrdá obrana, snadné góly z rychlých protiútoků a k tomu mít i štěstí. Hlavní prostor ke zlepšení vidím v trénincích, kdy se potřebujeme přiblížit zápasovým situacím, abychom je následně řešili správně. Potřebujeme se posouvat jak individuálně, tak týmově, aby co nejvíce situací bylo nacvičených a nebyl to výsledek náhody," říká k aktuální situaci Adam Nejdl.

Frýdek-Místek však je tvrdým oříškem. "Soupeř má zatím výsledky jako na houpačce. Například dokázal remizovat v Plzni, ale vyhrát jen s nízkým gólovým rozdílem nad Hranicemi a Maloměřicemi. Každopádně teď výsledkově vypadá na vlně a přijede se vším, co má. Prezentuje se spojením rychlé agresivní hry spolu s taktickou variantou sedm na šest. Bude to soupeř velmi kvalitní, ale věřím, že pokud se dobře připravíme, můžeme publiku nabídnout vyrovnanou házenou," zve fanoušky na utkání Adam Nejdl.

Utkání začíná v sobotu 28. října od 17 hodin.