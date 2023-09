/FOTOGALERI/ Chance extraliga házenkářů pokračuje o víkendu čtvrtým kolem. O první bodový zisk v sezoně se strakoničtí hráči pokusí v duelu s Duklou Praha. Čeká je však obrovsky silný soupeř.

Strakoičtí házenkáři minule doma podlehli Zubří, nyní je čeká rozjetá Dukla Praha. | Foto: Jan Škrle

Strakoničtí házenkáři půjdou do utkání s Duklou Praha s nulovým bodovým ziskem na kontě. Naopak Dukla má na kontě tři vítězství a tradičně paří k nejsilnějším týmům soutěže.

Strakoničtí mohou smutnit, že v minulém kole nedosáhli alespoň na bod na paubovce Maloměřic Brno. Prohráli 25:26, když ještě tři minuty před koncem vedli o dva góly. "Projevilo se, že nám chybí větší zkušenosti, víc trpělivosti a vyvarování se technických chyb. Tři minuty před koncem přišlo vyloučení, které nás psychicky i fyzicky stáhlo dolů. Potom už jsme se nedostali ke hře, jakou jsme předváděli na začátku druhé půle," komentoval porážku nadějný Michal Tíkal, který se prezentoval v utkání jednou brankou, a dodal: "Fyzicky i technicky jsme na soupeře měli, jen jsme nezvládli psychicky a takticky koncovku utkání,"

Pražská Dukla patří tradičně mezi nejsilnější celky Chance extraligy. Strakoničtí však chtějí zabojovat o každý bod. "Doufám, že pro nás bude povzbuzením domácí atmosféra. Myslím, že herně můžeme předvést kvalitní zápas, rozhodně se chceme poprat o body. Prezentovat se chceme rychlou, intenzivní házenou," říká před utkání devatenáctiletý strakonický házenkář a dodává: "Musíme k tomu přistoupit tak, že nemáme co ztratit a můžeme jedině získat. A musíme hrát poctivě to, co umíme Pořád si myslím, že máme na to získat body. Bohužel nás stále limitují zranění, až se všichni hráči uzdraví, budeme zase silnější."

Utkání strakonických házenkářů s Duklou Praha začíná v sbotu 23. září úderem 17. hodiny.