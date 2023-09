/FOTOGALERIE/ Ke čtvrtému utkání Chance extraligy nastupovali strakoničtí házenkářl na domácí palubovce proti rozjeté Dukle Praha. Domácím se vůbec nedařila v prvním poločase střelba, soupeř utekl na devět branek a bylo rozhodnuto. Strakoničtí tak stále na první body sezony čekají.

Chance extraliga házenkářů: HBC Strakonice - Dukla Praha 23:35 (8:17). | Foto: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – HC Dukla Praha 23:35 (8:17)

Branky: M. Nejdl 5 (2), F. Lukeš, Fencl 3, Nolč 2 (2), Landsinger, Bičiště 2, A. Nejdl 1 (1), Bernhard, Brůha, K. Lukeš, Krejčí, Michal Tíkal 1 – M. Rakouský 6, Dokoupil 5 (2), Hrubý, Březina 4, Vojtela, Josef, Macur 3, Sviták 2, Rumian, Krušberský, J. Rakouský, Hlinka, Moravčík 1. Rozhodčí: Blanár, Valášek. Vyloučení: 4:2. ŽK: 0:1. Góly ze sedmiček: 5:2. Diváků: 263. Nejlepší hráči utkání: M. Nejdl – Petržala.

Utkání blo ze strany Strakonic podobné těm předchozím. Ve hře oproti soupeři velký rozdíl nebyl, ale znovu chyběl klid a přesnost v koncovce. Hostující gólman Petržala v prvním poločase doslova zamkl svou branku, několikrát měl i štěstí v podobě trefené konstrukce, a tak si za první půli připsali domácí pouze osm branek. Přitom na začátku utkání byl stav ještě 3:4 (7. minuta), ale v polovině první půle to již bylo 5:10 a hosté svůj náskok do poločasu stále navyšovali. Dle statistik domácí neproměnili v prvním poločase 11 tutových šancí. Hra tedy byla poměrně vyrovnaná a poločasový výsledek mohl být z pohledu Jihočechů příznivější.

Ve druhém poločase se utkání víceméně pouze dohrávalo. Dukla prostřídala sestavu a díky snadným brankám si náskok udržovala. Výsledek druhé půle byl již z pozice domácích přijatelnější 15:18.

V závěru chybělo více zkušenosti, říká k porážce házenkářů trenér Michal Zbíral

"Nejlepším hráčem Dukly byl opět vyhlášen brankář Tomáš Petržala, což mluví za vše. Má samozřejmě svoji kvalitu, ale my se trápíme v koncovce. Do šancí se dostaneme a první poločas byl z naší strany herně slušný, ani Dukla neproměňovala všechny své příležitosti, jenže my nevyužili jedenáct náskoků ze šestky. To prostě nejde! Pak už jsme padli, druhá půle se jen dohrávala. Přesto jsme měli ve hře i dobré momenty. Musíme hlavně hrát zápasy až do konce, abychom se do toho dostali, vytvářeli si ještě víc možností, až se to jednou zlomí na naši stranu. Pak věřím, že dosáhneme i na body," hodnotil utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

"Co se týče špatné koncovky, možná je pro nás těžké se do šance dostat a pak už se tolik nesnažíme zakončit, nedáváme tomu takovou váhu. I přes nevydařenou první půli jsme do druhé šli s odhodláním, jsme doma a nechci tady hrát zápasy, ve kterých prohrajeme o dvanáct, patnáct gólů. Až do konce jsem do toho šel naplno. Proti silným soupeřům na nás není takový tlak ohledně výsledku, ale stejně se chceme poprat a tyhle mančafty potrápit. Musíme zvednout hlavy a jít dál," doplnil pro klubový web nejlepší strakonický hráč utkání Marek Nejdl.

Strakonické házenkáře nyní čekají v rychlém sledu další dva domácí zápasy. Ve čtvrtek hostí od 19 hodin mistrovský Talent tým Plzeňského ktaje a v sobotu přivítají již v tradičních 17 hodin SKKP Brno.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921