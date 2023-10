/FOTOGALERIE, VIDEO/ Posedmé vyběhnou strakoničtí házenkáři v rámci Chance extraligy mužů k mistrovskému utkání této sezony. Ještě nezískali ani bod a první výhru by si rádi přivezli v neděli z palubovky Cementu Hranice.

Strakoničtí házenkáři v minulé sezoně soupeře z Cementu Hranice čtyřikrát porazili. | Foto: Jan Škrle

Strakonické házenkář čeká veledůležité utkání. Na posledním 13. místě tabulky zatím nezískali doposud ani bod, stejně jako jejich soupeř, který je těsně před nimi a má odehráno o zápas méně. Dalo by se říci, kdy jindy, když ne teď, a kde jinde, když ne v Hranicích. Ale tak jednoduché to není.

S Hranicemi se Strakoničtí utkali v minulé sezoně celkem čtyřikrát a všechny čtyři zápasy vyhráli. V základní části nejprve doma 31:29 a pak v Hranicích 31:22. Oba celky pak putovaly do play out a v něm Strakoničtí nejprve vyhráli v Hranicích 33:25 a poté doma 24:20. Na tohoto soupeře si tedy věří. Navíc v minulém duelu proti SKKP Brno podali velmi dobrý výkon. "Po povedeném výkonu proti SKKP Brno pojedeme do Hranic ve větší pohodě, než se nám jelo předtím do Maloměřic, kde to bylo také hodně důležité. S Hranicemi máme delší historii vzájemných zápasů, od předloňského roku jsme proti sobě odehráli šest zápasů, z nichž jsme jich pět vyhráli. Máme tedy důvod tam jet s tím, že si věříme a že uděláme první výhru," burcuje spoluhráče strakonický kapitán Jindřich Mráz.

Strakoničtí sehráli vyrovnané zápasy s SKKP Brno i v Maloměřicích. Tam dokonce necelé tři minuty před koncem vedli o dvě branky. Cement hrál nejvyrovnaněji doma s Frýdkem - Místkem, se kterým prohrál o dva góly. "Bude to o hlavě, jaký tým to zvládne lépe psychicky. Oba mančafty dobře ví, o co se hraje, že je to jeden z těch mála zápasů, v němž je potřeba získat body a vylepšit si pozici," uvedl pro klubový web Jindřich Mráz a pokračoval: "V úvodu sezony jsme narazili převážně na těžké soupeře, což je znát. V létě došlo v našem kádru k velké obměně, potřebovali jsme se více sehrát a možná to trvá déle, než bychom sami chtěli. Navíc nás na startu postihla marodka. Kluci se ale pomalu vracejí, jsme sehranější a výkonnostně jdeme nahoru."

Bodový zisk je důležitý pro celkovou pohodu v týmu. Z Hranic chtějí Strakoničtí přivézt výsledek, který by je vrátil do hry v tabulce extraligy. "Cílem je neprohrát, ale za sebe říkám, že chci v Hranicích urvat první výhru. Neříkám, že remíza znamená konec světa, ale i pro dobro toho, aby se sezona vyvíjela lépe, je důležité odtrhnout se z posledního místa a udělat si na Hranice náskok," doplnil kapitán týmu.

Utkání v Hranicích startuje v neděli 8. října půl hodiny před polednem.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921