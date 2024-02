/FOTOGALERIE/ V Chance extralize zajížděli strakoničtí házenkáři do Frýdku-Místku a chtěli využít aktuálního rozpoložení soupeře, kterému se na jaře výsledkově nedaří. Jihočeši vedli o čtyři góly, ale nakonec odjeli s prázdnou.

Extraliga házenkářů: Pepino SKP Frýdek-Místek – HBC JVP Strakonice 34:33. | Foto: Jan Smekal

Pepino SKP Frýdek-Místek – HBC JVP Strakonice 1921 34:33 (15:19)

Branky: Moješcik 12 (2), Rumian 6 (1), Gřešek, Zbránek 5, Noworyta 3, Choleva 2, Hajko 1 – A. Nejdl 12 (5), Sedláček 10, Němec 5 (1), Bernhard 3, Mráz, M. Nejdl, Wildt 1. Rozhodčí: Blanár, Opava. Vyloučení: 7:7. ŽK: 2:0. ČK: 2:0 (56. Noworyta a Zbránek za 3 vyloučení). Góly ze sedmiček: 3:6.

Na severu Moravy sehráli Strakoničtí velmi dobrou partii, po většinu času byli ve vedení, sahali po bodech, ale nakonec odjížděli s prázdnou. Po vyrovnaném úvodu utkání se Jihočeši začali domácím brankově vzdalovat. Utekli na tři góly a pět minut před přestávkou dokonce o čtyři. Tak nakonec skončil i první poločas.

Začátek druhého poločasu patřil domácím, kteří začali skóre dotahovat. Přišla zbytečná vyloučení, v jednu chvíli Strakoničtí bránili pouze se třemi hráči v poli, a domácím se podařilo srovnat. Poslední čtvthodina byla opět nesmírně vyrovnaná. Domácí vedli 30:28, ale Jihočeši dokázali otočit na 30:31. V nervydásajícím závěru utkání nakonec rozhodl Frýdek-Místek brankou dvanáct vteřin před koncem utkání.

Z Brna se strakonické basketbalistky vracely s polovičním bodovým úspěchem

"Taková prohra nás hodně bolí. Ale jsme rádi, že to bolí, protože jsme mohli získat cenné body. Předvedli jsme perfektní výkon. Fungovala obrana i útok. Koncovky jsou potom hodně o štěstí. Bohužel jsme neuhlídali poslední náběh Saši Moješcika, byť jsme se na něj připravovali. Škoda, že jsme si déle neuhlídali vypracovaný náskok z prvního poločasu, pak by to možná bylo nervoznější ze strany domácích. Potom jsme měli pasáž, kdy jsme nakupili vyloučení za špatná střídání. Byl to zlomový moment, který beru na sebe, protože komunikace nebyla dobrá. Tohle jsou moje body," hodnotil na pozápasové tiskovce utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

"Jediné pozitivum na utkání je, že jsme získali dva body. Bohužel se nacházíme v krizi. V naší hře je strašná křeč, na klukách leží deka. Nebyl to z naší strany vůbec dobrý výkon. Nevyhrál lepší, ale šťastnější," komentoval výhru domácí lodivod Daniel Valo.

Strakoničtí tedy dál zůstávají v tabulce předposlední se stejným počtem jako 11. Hranice. Hned ve středu 28. února je čeká další důležitý souboj, doma od 19 hodin hostí Kopřivnici, na jejíž palubovce prohráli o čtyři branky 35:39.

Aktuální tabulka je ZDE.

Zdroj: HBC JVP Strakonice