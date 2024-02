/FOTOGALERIE/ V napínavém duelu házenkářské extraligy se strakoničtí borci neúnavně rvali o každý gól. Přes slibný výkon v prvním poločase a vedení, které si vybojovali, se ve druhé půli potýkali s neproměněnými přesilovkami a zvýšeným tlakem domácích hráčů.

Foto: Jan Škrle

SKKP Handball Brno – HBC JVP Strakonice 1921 29:25 (10:11)

Branky: Bosák 6, Kocich, Čorić 5, Vukićević 4, Stein 3, Tóth 2, Kukulovski, Kolečkář, Šůstek, Zahradníček 1 – A. Nejdl 5, Sedláček 4 (2), Bernhard, Nolč, Němec, Landsinger 3, Bičiště, Wildt 2. Rozhodčí: Fialová, Sovová. Vyloučení: 5:2. ŽK: 2:0. Góly ze sedmiček: 0:2.

Po dlouhé reprezentační přestávce vyrazili strakoničtí házenkáři v Chance extralize na palubovku třetího celku tabulky SKKP Brno. Doma tomuto týmu podlehli 25:27 a o dobrý výsledek se chtěli poprat i v Brně. A to se jim dlouho dařilo. V prvním poločase to byla přetahovaná o gól. Strakoničtí se dostali ve 25. minutě do vedení 9:10. Soupeř vyrovnal, ale Jihočechy dostal do poločasového vedení 10:11 čtrnáct vteřin před přestávkou Barnhard. V úvodu druhého poločasu se Strakoničtí znovu dostali dvakrát do jednobrankového vedení, domácí sice udělali šňůru na 16:13, ale ve 42. minutě bylo znovu srovnáno na 18:18. Pak však znovu přišla šňůra domácích, ti se postupně dostali na čtyři góly a tímto rozdílem také nakonec zvítězili.

Dudák hokejovému přeboru jihozápadních Čech vládne béčko Radomyšle

"Brno si pro vítězství postupnými kroky došlo. Z našeho pohledu výborný první poločas, dařila se nám obrana, jsem rád, že jsme přenesli věci ze zimní přípravy do zápasu a kluci věřili tomu, že nám to bude fungovat. Ve druhém poločase přišlo trápení v našich přesilovkách, které jsme nedokázali vyhrávat. Padla na nás deka a šli jsme dolů s výkonem. Přesilovky a pokles koncentrace byly klíčové, možná kdybychom to udrželi, mohli jsme domácí ještě více potrápit. Díky tomu si Brno zaslouženě došlo pro dva body," komentoval na pozápasové tiskovce utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

"Souhlasím s trenérem. Výborný první poločas, kde se nám dařilo hlavně v obraně, tím pádem jsem to měl v bráně jednodušší. Soupeř k našemu štěstí asi třikrát trefil tyč, takže nám šlo všechno na ruku. Bohužel nás ve druhé půli domácí dostali pod tlak v našich přesilovkách. Tady se podle mě zápas lámal. Bohužel nám i trochu odešla obrana," doplnil k utkání strakonický brankář Jindřich Mráz.

Další kolo Školské ligy minibasketbalu pořádala Základní škola Dukelská

V Brně to tedy na body nevyšlo, ale mnohem důležitější utkání čeká strakonické házenkáře již nyní v sobotu. Od 17 hodin doma hostí, Hranice, které mají v tabulce na 11. místě o čtyři body více než Jihočeši. "Pro nás je zásadní získat doma dva body s Hranicemi a optimálně před play out přidat ještě nějaký bodový zisk. V nadstavbě pak bude hlavní cíl zvládnout domácí zápasy a přivézt nějaké body i z venku. To je ideální scénář. Když se to povede, můžeme se dostat na 11. místo a udržet se přímo. Poslednímu místu se musíme vyhnout za každou cenu, znamená to přímý sestup. Dvanácté nás pošle do baráže, což je vždy vabank. Jsou to dva zápasy po sezoně, kdy jde o všechno, člověk za sebou má náročnou sezonu, zvlášť v play out. Tomuhle se chceme vyhnout," burcoval tým v rozhovoru pro klubový web ještě před startem jarních bojů adam Nejdl.

Aktualní tabulka je ZDE.

Zdroj: HBC Strakonice 1921