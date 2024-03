Strakonické házenkáře čeká v boji o záchranu dalších osm těžkých utkání

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Chance extraliga házenkářů skončila svou základní část o uplynulém víkendu. Na první osmičku nyní čeká play off, na zbylých pět celků play out. To si zahrají i házenkáři HBC JVP Strakonice.

Strakoničtí slaví vítězství. | Video: Jan Škrle