Branky Písku: Korešová 15/8, Chlupová 7, Svobodová 5, Stellnerová 4, Velková 1. Vyloučení: 3:4. Branky ze sedmiček: 8:4.

Nezměrná bojovnost celého týmu a střelecký koncert Ivety Korešové, to byly hlavní atributy domácího celku. Bod berou Jihočešky všemi deseti, vždyť v utkání vedly pouze jednou, a to na konci šesté minuty 2:1. Pak přišel dlouhý brankový výpadek a soupeřky z Lázní Kynžvart utekly až na 2:7 v polovině 13. minuty. Následně odskočily na šest bodů a s domácími házenkářkami to nevypadalo dobře. Ty sice dokázaly stáhnou náskok soupeřek na tři góly, ale na přestávku se šlo za nepříznivého stavu 16:20.

Na začátku druhé půle začaly domácí hráčky stíhací jízdu. Dostaly se sice rychle na rozdíl dvou branek (19:21), ale soupeřky si stále udržovaly dvou až tříbrankové vedení. Na začátku 49. minuty to bylo 26:29. Písečandy však nehodily flintu do žita a za pět minut bylo srovnáno 29:29. Posledních šest minut přineslo obrovské drama. Na začátku 56. minuty odskočily hostující hráčky na 29:31, Bára Velková snížila, ale na konci 57. minuty to již bylo opět o dva góly (30:32). O půl minuty ppozději Alena Stellnerová snížila na rozdíl gólu a přišlo čekání na finále. Rozhodnou hráčky Kynžvartu o své výhře, nebo se domácím podaří strovnat? Více než dvě minuty žádný gól nepadl, a tak na sebe vzala v úplném závěru tíhu okamžiku nejlepší střelkyně soutěže Iveta Korešová a pouhou vteřinu před koncem utkání srovnala na 32:32.

V tu chvíli vypukla v hale obrovská radost. Písecké házenkáři mají třetí bod sezony a posunuly se do středu tabulky. V dalším kole se představí v sobotu 8. října na palubovce Stupavy.