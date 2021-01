Například hasič Pavel Holý s Davidem Hájkem zůstávali na stanici. „Štědrý den je stejný jako každý jiný. Musíme být připravení na jakýkoliv výjezd, musíme provést kontrolu techniky, nastartovat auta, vyzkoušet majáky… Odpoledne máme školení,“ nastínil ve čtvrtek ráno Pavel Holý, velitel družstva. Pět hasičů bylo ráno na výjezdu. Jednalo se o manipulaci s osobou.

„I když to není například požár, musíme být stejně rychlí a připravení, protože ten člověk může mít třeba infarkt, může být třeba v domě, kde je schodiště a záchranáři ho potřebují dostat do sanitky,“ přiblížil různé situace Pavel Holý, který slouží u profesionální jednotky patnáct let.

„Za tu dobu je to můj třetí Štědrý den. Vycházíme si s kolegy vstříc, kdo má malé děti, tak si bere dovolenou. Nebo se na směně domluvíme. Já už mám dvanáctiletou dceru, takže už to není tak, že bych musel být doma u stromečku,“ zamýšlel se Pavel Holý, velitel družstva. A vzpomněl na výjezd o Štědrém dni. „Druhý rok, když jsem nastoupil, jsem vyjížděl k vánočnímu stromečku, který chytl od prskavky, a tak vyhořel byt na Palačáku.“

Jeho kolega David Hájek doplnil, že například požárů od elektrických svíček na stromku není mnoho, ale adventní věnce chytají stále. Připomněl také tragickou událost, která se stala na Štědrý den v roce 2015 v Českých Budějovicích. „Byl to velký výbuch plynu v Lidické v rodinném domě, který měl tři poschodí. Dům byl poté zdemolován. Byl to náročný zásah, ale je to naše práce,“ komentoval David Hájek, který je profesionálním hasičem sedm let.

Ve službě na Štědrý den byl třikrát. „Každý, kdo přijde do práce, přinese cukroví. Samozřejmě nejpřednější je zásah. Ale večer, když nemáme zásah nebo jinou činnost, tak si dáme na Štědrý den bramborový salát, rybu či zvěřinu,“ zmínil osmadvacetiletý hasič. Oba profesionálové upozornili na sváteční řidiče, kteří nejsou zvyklí denně jezdit autem. „Doufáme, že lidé prožijí pohodové Vánoce, a že nebudou bourat přes svátky,“ hovořili.

PRVNĚ VE SLUŽBĚ NA ŠTĚDRÝ DEN

Nováčkem u českobudějovických profesionálních hasičů je Martin Tomášek. „Jsem tady od května. Dnešní den je běžný den. Akorát jsme se vrátili z výjezdu. Přinesl jsem do práce cukroví, vánočku,“ podotkl šestadvacetiletý hasič. O své profesi měl jasno už dlouho. „Hasičina provází celou naši rodinu, vyrůstal jsem v tom. Předtím jsem byl u dobrovolných hasičů v Borovanech. Byl jsem rozhodnutý tuhle práci dělat,“ svěřil se Martin Tomášek. Mezi profesionální hasiče nastoupil hned po vysoké škole. „Nejtěžší byl proces výběru,“ řekl k testům.