7. Kuřecí prso pozvolna smažíme v oleji do zlatova. Kdo si není jistý teplotou, může prso rozdělit na dva nižší kusy, aby byla jistota, že kuře nebude syrové ve středu.

4. Do vroucí vody vkládáme nudle a vaříme dle návodu. V mém případě 3 minuty.

2. Přidáme trochu oleje a koření vetřeme do masa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.