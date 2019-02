Hluboká nad Vltavou – Už tak hodně velká marodka prvoligového Dynama se po víkendovém turnaji na Hluboké zaplnila o další hráče.

Trenér František Cipro má v přípravě problémy s marodkou. | Foto: Deník/ František Panec

Což necelé dva týdny před zahájením nového ročníku I. ligy je hodně nepříjemné.

Trenéru Františku Ciprovi tudíž po hlubockém turnaji, ve kterém jeho svěřenci navíc skončili až na posledním místě, do zpěvu zrovna nebylo…

Co vás víc mrzí? Nepříliš přesvědčivé výsledky v turnaji, anebo spíš ta zranění, která vás letos tak pronásledují?

Výsledky nás netěší, ale byť je čtrnáct dní před ligou, až takovou důležitost jim nepřikládám. Pořád totiž hrajeme v kombinované sestavě. Jde spíš o způsob hry, protože my dostáváme šílené góly. Spíš si je dáváme sami… Takové góly prostě dostávat nemůžeme, takovým způsobem v lize hrát nemůžeme. My se strašně nadřeme na jeden gól a pak dostaneme tak hloupé góly… A stejně tomu bylo proti Ingolstadtu. A ty dva góly proti Jihlavě, to bylo něco neskutečného! To přece nejde. To mi vadí. Ale stejně tak mi vadí, že kompletní už snad nikdy hrát nebudeme…

Jak na tom vaši marodi jsou?

Ta zranění jsou hodně nepříjemná. Je to problém, který do ligy bohužel nevyřešíme. Přesněji řečeno, u všech to nevyřešíme.

Kteří z hráčů start ligy nestihnou?

Javorek určitě nebude, ten nám hodně chybí. Nebudou ani Bakala se Stráským, chybí i Machovec. Navíc na turnaji nedohráli pro zranění Klesa a Řezníček.

Ani v jednom ze dvou turnajových utkání nenastoupil Fernando Hudson. Proč?

Ferda se zranil ve čtvrtek v Rakousku proti Ingolstadtu, proto nehrál.

A Filip Rýdel?

Vidíte, na toho jsem málem zapomněl. My máme těch zraněných tolik, že už je ani nestačím spočítat…

Ve své kůži se proti Chrudimi nezdál být ani Lengyel, jenž proti Jihlavě už ani nenastoupil. Operované koleno ho stále ještě trápí?

Už je to lepší než na začátku přípravy, ale v optimální formě Lengy ještě není.

Čtyři zápasy v řadě jste nedali gól, teď proti Jihlavě jste tu sérii konečně zlomili. A dokonce jste dali góly hned dva…

Já na podobné statistiky moc nedám, nehledě na to, že my jsme i v těch předchozích zápasech nějaké šance měli, jen jsme je nedokázali zakončit. I tady na turnaji proti Chrudimi jsme nedali několik vyložených šancí. V každém zápase dvě tři stoprocentní šance máme. Uznávám ale, že bychom jich měli mít víc. A hlavně bychom nějaké taky měli proměnit…

Proti Chrudimi jste zkoušeli dánského fotbalistu Thomsena, proti Jihlavě už však nehrál. Zřejmě vás příliš nepřesvědčil…

Moc se mi nelíbil. To pro nás posila není.

Vyhrát jsme si zasložili, míní Jirousek





Fotbalisté třetiligové Chrudimi vypálili v turnaji na Hluboké všem favoritům rybník a po výhrách s Dynamem (2:0) a Táborském (2:1 po penaltách) turnaj nečekaně vyhráli.

Trenér Pavel Jirousek své svěřence tudíž chválil. „My věděli, že do ligy jsou už jen dva týdny a že naši soupeři jsou dál než my. Proto jsme sem nejeli hrát na výsledek," řekl v rozhovoru pro Deník.

Jenže jste nakonec všem vypálili rybník…

To nás pochopitelně těší a musím říct, že mě hráči příjemně překvapili. Odehráli dobré zápasy, dalo se na to koukat. A to přesto, že jsme dali v obou zápasech příležitost všem hráčům, které jsme tu měli. A vezli jsme sem celý široký kádr. I tak neskromně musím říct, že jsme si vítězství v turnaji zasloužili.

Hlavně si asi ceníte prvního zápasu s Dynamem, ne? I ten jste totiž vyhráli zcela zaslouženě!

S tím souhlasím. Myslím, že jsme byli lepší po všech stránkách. Hráči Dynama mi přišli nějací unavení. My šli do zápasu s respektem a pokorou, když jsme ale dali gól, nějak se to převrátilo. S přibývajícími minutami šel náš výkon stále víc nahoru a musím říct, že nakonec to od nás byla velmi dobrá hra.

Jak se vám líbilo na Hluboké?

Byli jsme maximálně spokojeni. Já tím spíš, že jsem před devíti lety za Budějovice hrál, takže jsem tu po dlouhé době potkal spoustu kamarádů. Prostě to byl moc pěkný den. Byť pro nás hodně dlouhý, neboť jsme brzy vyjížděli.

Jaká byla atmosféra v Chrudimi, když jste vzdali druhou ligu?

Určité zklamání mezi hráči bylo, protože si vyšší soutěž vykopali. Bohužel podmínky v Chrudimi při vší úctě druhé lize neodpovídají. Já jako trenér teď budu v týmu bojovat s takovou lehkou demotivací, klukům ale věřím.





Komňackému se na Hluboké líbilo





Fotbalisty Jihlavy po jejich postupu do I. ligy povede František Komňacký, bývalý asistent reprezentačního trenéra a bývalý kouč Jablonce.

Své nové svěřence vedl už na Hluboké, kde po utkání o 3. místo (s Dynamem 2:2, penalty 4:2) odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Co byste řekl k turnaji jako takovému? Byli jste tu spokojeni?

Já jsem na Hluboké poprvé a líbí se mi tady. Je tu příjemné prostředí, turnaj byl dobře připraven a zorganizován. Taky z hlediska termínů to je velice dobře načasované. Pokud jde o kvalitu turnaje, bylo vidět, že mužstva jsou ještě v takovém tom zápřahu a že chybí víc fotbalovosti a lehkosti. Za týden by to už asi mohlo být lepší, i tak to ale rozhodně splnilo to, proč jsme sem jeli. Odehráli jsme dvě slušná utkání s kvalitními soupeři. Třetí místo důvodem ke spokojenosti jistě není, je to ale jen příprava a není důvod z toho dělat velké závěry.

Vy jste do obou utkání poslali tým v jiném složení a paradoxně ta silnější sestava podlehla Táborsku, zatímco druhý tým uspěl na penalty s Dynamem.

Já bych to řekl spíš tak, že první zápas hráli ti zkušenější hráči, kteří by měli mužstvo táhnout. Já se ale v přípravě snažím dávat příležitost všem hráčům rovnoměrným způsobem a myslím, že obě jedenáctky k zápasům přistoupily tak, jak se má, obě hrály na doraz. Že ta první jedenáctka nedokázala přehrát druholigového soupeře přehrát, anebo ho asi přehrát dokázala, ale nedokázala ho porazit, mě mrzí, ale tragédie to není. Herně navrch jsme měli, ale udělali jsme i pár chyb a za ty jsme pykali. To jsou ale poznatky, které člověk potřebuje. Navíc soupeře musím pochválit, hráli zodpovědně a organizovaně. Ale jak říkám, výsledek pro mě nebyl to hlavní.





V pátek generálka s Čáslaví





Už jen pár dní dělí fotbalisty Dynama od úvodního utkání nového ročníku I. ligy, v němž se v sobotu 28. července od 19 hodin střetnou na Střeleckém ostrově s Olomoucí. A už tento pátek večer též od 19 hodin změří síly v předligové generálce s druholigovou Čáslaví.

Výkony a výsledky svěřenců trenéra Františka Cipra v přípravných utkáních zatím vzbuzovaly spíše rozpaky, na vině ale bezesporu byly i velké problémy se sestavou.

„Z těch čtyř, kteří jsou na marodce dlouhodobě, by Machovec a Stráský do dvou týdnů mohli naskočit, Javorek a Bakala ale vypadají na delší dobu, přičemž hlavně Javorek nám hodně chybí," zdůraznil zkušený kouč, dle něhož zranění ostatních hráčů jsou lehčího rázu. „Ti by tudíž měli už v pátek proti Čáslavi nastoupit. Asi ne na celý zápas, aspoň na jeho část ale už ano," dodal.

Trenér Dynama by rád proti Čáslavi poslal svůj tým v sestavě, v jaké by mohlo jít i do ligy. „Doufám, že do začátku sezony se už nikdo nezraní. To za prvé. A za druhé, pokud někdo nový ještě do té doby do týmu nepřijde, pak na takových devíti místech z jedenácti mám o sestavě už jasno," podotkl.

Byť vstup na páteční generálku je zdarma, klub fanoušky upozorňuje, že vyzvednout si vstupenky u pokladen musí. „Chceme prověřit vydávání lístků a hlavně odzkoušet turnikety," sdělil marketingový manažer Radim Šupka.

Na víkend hlásí přípravné zápasy i další ligová jihočeská mužstva: druholigové Táborsko po návratu z blšanského soustředění hraje v sobotu na Soukeníku s třetiligovým nováčkem ze Strakonic (10.30), třetiligový Písek se utká též v sobotu od 11 hodin doma s druholigovou Vlašimí a ligová juniorka Dynama se v neděli od 17 hodin střetne na Složišti s Lažištěm.