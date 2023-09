Tradičním účastníkem Zaměstnanecké ligy Deníku v malém fotbale je s.n.o.p. Písek, který nebude chybě v pondělí 11. září při základním kole v Putimi. "Respektujeme sílu soupeřů, ale rádi bychom postoupili do semifinále," říká trenér týmu Jan Růžička a odpovídá i na další otázky Deníku.

Fotbalisté s.n.o.p. Písek nebudou chybět ani při dalším ročníku ZLD.Zdroj: Archiv firmyCo rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje – vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Turnaje se naše firma zúčastňuje již několik let a když byla možnost prožít zábavné odpoledne, tak jsme neváhali. Máme skvělý kolektiv a naše firma nám vytváří skvělé podmínky pro tento turnaj. Pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek.

Jaké máte v turnaji ambice?

Ambice máme co největší. To znamená turnaj vyhrát. Ale zároveň respektujeme sílu soupeřů. Takže postup do semifinále, které nám minulý rok uteklo o jediný gól, bude veliký úspěch.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový zážitek?

Jelikož jsem velký fotbalový fanoušek, tak těch zážitků, hlavně fotbalových, je celá řada. V poslední době byl ale největší zážitek zápas Sparty Praha na Letné proti Dynamu Záhřeb.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Musím přiznat, že naše dnešní fotbalová reprezentace nemá úplného lídra a hvězdu, jako to bylo v letech minulých. Ale pro mě je každý, kdo se do reprezentace dostane, výborný hráč a vím, jak je těžké se do národního týmu dostat. Takže obdivuji všechny reprezentanty.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Myslím, že vidět jakýkoliv zápas v nějaké evropské soutěži by bylo krásné.

Komu fandíte, jste v týmu zajedno?

Já jsem velký fanoušek Sparty Praha a jsem moc rád, že se na tom v týmu Snop shodneme.