Fotbalisté Rohde & Schwarz s.r.o., závod Vimperk nebudou v turnaji Zaměstnanecké ligy Deníku žádným nováčkem. A jelikož mají možnost vybírat hráče silného kalibru, mohou myslet i na postup z kraje.

Gólman Rohde & Schwarz s.r.o. Jakub Vlk se synem Viktorem. | Foto: Zdeněk Formánek

Tým opět povede Jakub Vlk, zkušený gólman Šumavanu Vimperk, který prošel i vyššími soutěžemi než je současná I.A třída.

Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník/ RedakceJaké mají hráči vimperského závodu Rohde & Schwarz v turnaji ambice? „Naší ambicí je turnaj v Českých Budějovicích vyhrát. Už v minulém roce jsme k tomu byli blízko a teď už to musíme dotáhnout do vítězného konce,“ věří svému týmu zkušený gólman.

Tým má ve svém středu celou řadu kvalitních hráčů. Kdo by tedy měl být největším postrachem soupeřů? „Doufám, že to bude tým jako takový. V posledním roce se naše řady rozrostly o šikovné fotbalisty. Záleží však na tom, kdo se nakonec bude moci zúčastnit. Soupisku ještě uzavřenou nemáme. I nad mojí účastí prozatím visí otazník,“ mlží zatím před soupeři sestavu Jakub Vlk.

Jaký největší fotbalový úspěch si on sám ve své kariéře připsal na konto? „Je to spíše týmový úspěch než individuální, a to postup s Benátkami nad Jizerou do třetí ligy,“ vypíchl jeden z nejsilnějších zážitků své kariéry vimperský gólman.

Většina fanouškovského tábora u nás se dělí na fandy Sparty a Slavie. Jak je na tom Jakub? „Za mě Slavia. Líbí se mi práce pana Trpišovského a navíc mám v realizačním týmu Slavie bývalého spoluhráče – Martina Třasáka,“ uvedl Jakub Vlk.

A koho on sám obdivuje ze současné fotbalové garnitury? „Vyberu samozřejmě brankáře. Manuel Neuer, nejen kvůli tomu, jak chytá, ale i proto, že jako jeden z prvních brankářů začal týmu výrazně pomáhat hrou nohama,“ neskrývá svůj obdiv k výbornému německému brankáři Jakub Vlk.

Vítěz celé Zaměstnanecké ligy Deníku vyrazí za odměnu někam za velkým fotbalem. Kam by vyrazili hráči z Vimperka? „Rád bych se podíval na Old Trafford a zápas… třeba derby s Liverpoolem,“ dodal s úsměvem Jakub Vlk.