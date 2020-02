Tak tohle je velmi smutná zpráva pro všechny fotbalové fanoušky. V pátek ve věku sedmačtyřiceti let náhle zemřel bývalý ligový obránce Miloslav Penner. Příčinou smrti bývalého hráče Uherského Hradiště či Zlína, ale hlavně českobudějovického Dynama byl podle informací Deníku infarkt.

Bývalý prvoligový fotbalista Miloslav Penner (na snímku vlevo) v pátek nečekaně zemřel. Bylo mu 47 let. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Upřímně je mi to moc líto. Je to pro mě obrovský šok. Nikdy bych to do něho neřekl. Penny měl tuhý kořínek, byl to samorost,“ uvedl sekretář mládeže prvoligového Slovácka Aleš Zlínský.