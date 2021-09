Ještě před rokem se s ním však jako se střelcem týmu příliš nepočítalo. Jako stoper měl na hřišti zcela jiné úkoly, především nepouštět soupeře do brankových šancí. Nicméně i z tohoto postu prakticky přesně před rokem nastřílel v KP mužů tři góly do sítě Týna nad Vltavou. A možná i po tomto utkání se v hlavě trenéra Luďka Cimrhanzla začala rodit myšlenka přesunout Ondřeje dopředu na hrot útoku.

Od malička hraje Ondřej ve Strakonicích a prošel si všemi kategoriemi. „Zkusil jsem si to prakticky na všech postech od gólmana až po útočníka. Jak to tak zkrátka v nejmladších kategoriích chodí. Od žákovských kategorií jsem však již hrál v obraně, hlavně na pozici stopera, kde jsem se učil řídit obranu. Vydržel jsem tam až do kategorie mužů. Je ale pravda, že jsem někdy v zápasech přebíhal do útoku, když jsme v závěru utkání prohrávali o gól a potřebovali zesílit tlak hlavně ze vzduchu. Když jsem byl v mladším dorostu a hrával dva zápasy za sebou, tak jsem se také někdy uklidil do útoku, když už nebylo moc sil. Ale je fakt, že posledních deset let jsem hrál jen výjimečně něco jiného než stopera,“ zavzpomínal Ondřej na své sezony v zadních řadách Junioru a doplnil s úsměvem: „Pomohlo tomu určitě i to, že jsem docela vyrostl. Na stoperu se zkrátka hodí člověk, který všechno odhlavičkuje.“

Ondřej Šime (číslo 9) se v sestavě Junioru přesunul z postu stopera na nebezpečného hrotového útočníka.Zdroj: Jan Škrle

Před startem této sezony došlo v Junioru k různým změnám, které tak trochu i vysunuly Ondřeje Šimka na hrot útoku. „Před sezonou přišla řada nových hráčů a s trenérem jsme se pobavili o tom, jak by to mělo být dál. V obraně byl najednou velký přetlak. Bavili jsme se o tom, co jiného bych mohl v týmu hrát, kde bych mohl být platný. Jednou z možností byl právě hrotový útočník. Trenér Cimrhanzl mě tam v jednom přípravném utkání na pětatřicet minut zkusil. Naběhl jsem a nějakým způsobem dal góla. Jemu se má hra asi zalíbila a od té doby tak nastupuji na hrotu útoku i v mistrovských zápasech Junioru,“ popsal svou cestu sestavou Ondřej.

Jeho výkony chválí nejenom trenér Junioru, ale po utkání s Osekem ocenil jeho dvě branky a výkon i trenér soupeře. „Potěší každá pochvala. Já tam ale většinou tak nějak běhám. Ještě nemám tu pozici úplně v krvi. Zkrátka se pořád učím, co tam dělat, většinou se tam motám a tím možná dělám obráncům problémy navíc. Dělám na útočníka asi dost neobvyklé pohyby, a tak jsou asi beci ze mě zmatení,“ říká skromně mladý strakonický hráč a dodává: „Zpočátku jsem byl k mému novému postu docela skeptický, ale postupně se to dává dohromady. Ještě to není stoprocentní, ale uvidíme, jak se to dál vyvine. Pořád se to zlepšuje, tak věřím, že to dopadne dobře.“

A co říká na výkony svého svěřence trenér Luděk Cimrhanzl? „Hrál hlavně proti Oseku velmi dobře. Trochu se zklidnil, pracoval poctivě a stopery Oseka zaměstnával po celý zápas. Byl to dobrý tah jej předělat ze stopera na hroťáka a jde zápas od zápasu nahoru,“ pochválil střelce trenér Junioru.

Strakonický Junior před touto sezonu předělal celou koncepci klubu a vyhlásil plán postoupit do tří let do divizní soutěže. Ondřej Šimek se stal pevnou součástí týmu. „Byla to pro nás všechny poměrně velká změna. Přišlo hodně nových hráčů, naopak někteří odešli jinam a z dorostu do prvního týmu moc lidí také nepřišlo. Zpočátku jsem stejně jako ostatní kluci čekal, jak se všechno vyvine. Možná jsem byl trochu skeptický, ale hra se zlepšuje a uvidíme, co přinesou další zápasy a jak se bude dařit. Sezona bude hodně dlouhá,“ hledí již dopředu Ondřej Šimek. Všichni ve strakonickém Junioru doufají v to, že mu elán a střelecký apetit vydrží a nastřílí v jeho barvách mnoho pěkných branek.