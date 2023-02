Senzace se zrodila v hale budějovické Lokomotivy, kde domácí Rudolfov, který vyhrál základní část, tvrdě narazil a nečekaně podlehl 3:6 Kladnu, jež jako poslední proniklo do vyřazovacích bojů.

Hráči PCO inkasovali v 4. minutě a podruhé těsně před přestávkou. Zlomovým momentem byla zřejmě 23. minuta, kdy Adria udeřila dvakrát a vytáhla skóre až na 4:0. Favorit už dokázal výsledek pouze korigovat. Odveta na půdě Středočechů tak nebude vůbec jednoduchá, zvlášť když se hraje jen na dva vítězné zápasy.

Výsledkově se nedařilo ani Větřní, které se z palubovky pražského Chemcomexu vrátilo s porážkou 2:5. Bombarďáci se dostali do vedení v 5. minutě zásluhou Bauera, domácí celek však do konce poločasu otočil skóre. V herně poměrně vyrovnané partii rozhodly individuální chyby Jihočechů, které kvalitní soupeř dokázal po změně stran potrestat a v sérii se ujal vedení. Odveta je na programu v sobotu 18. února v hale budějovické Lokomotivy (18.45 hodin).

„Do Prahy se nám bohužel nepodařilo odjet s úplně kompletní sestavou. Chyběl zejména Carda, Svoboda a dlouhodobě zraněný Gutheis. Vstup jsme měli výborný, už v páté minutě Bauer proměnil brejk. Za chvíli jsme mohli jít do dvoubrankového vedení, ale Cais pálil těsně vedle tyče. Domácí pak skóre otočili, ale hrál vyrovnaný poločas a nasazení obou týmů odpovídalo play off. I po obrátce jsme dokázali herně držet krok, nicméně soupeř těžil z našich individuálních chyb. Pokusíme se ještě sérii prodloužit do třetího rozhodujícího utkání, doma bychom se měli předvést již v kompletní sestavě, kromě zraněného Gutheise. Zveme všechny naše příznivce, aby nás přišli podpořit,“ uvedl Karel Klabouch, šéf Bombarďáků Větřní.

PCO Rudolfov – Adria Kladno 3:6 (0:2)

Branky: 34. a 39. Jasanský, 37. Pouzar – 4. a 23. Jelínek, 20. Výborný, 23. Sláma, 33. Vobořil, 40. Rossmann. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (Jelínek). Chyby: 10:14. Rozhodčí: Sýkora, Hladík.

Chemcomex Praha – Bombarďáci Větřní 5:2 (2:1)

Branky: 16. a 23. Havrda, 13. Sop, 27. Bialek, 38. Klimt – 5. Bauer, 24. Cais. ŽK: 0:1. Chyby: 4:9. Rozhodčí: Půček, Zabilka.

Další výsledky 1. zápasů čtvrtfinále

Varnsdorf – Zlín 8:5, Polička – Moravská Třebová 5:2