Strakonicko - I. B třída – výsledky 15. kola: Poříčí – Záblatí 2:1 (1:0), Kestřany – Bělčice 0:3 (0:0), Zdíkov – Chelčice 1:3 (0:2), Lažiště B – Sousedovice 1:2 (1:1), Strunkovice nad Blanicí – Blatná 0:2 (0:0).

Martin Šácha | Foto: Jan Škrle

Komentáře k zápasům:

Stanislav Vávra, vedoucí mužstva Poříčí: „Začali jsme aktivně a soupeře v první půli do šance nepustili. Do vedení jsme šli v 15. minutě, kdy se po centru Kejdy prosadil akrobaticky Hanzlík. V úvodu druhé půle dvakrát nebezpečně zakončoval Strakoš. V 62. minutě hosté vyrovnali: před naším brankářem Landou se objevil nehlídaný Vorlíček a hlavou mu nedal šanci. Soupeř se však neradoval dlouho, protože v 64. minutě nás opět poslal do vedení z penalty neomylný Václav Šrámek.“

Sestava: Landa – J. Pešír, Podskalský, Křiváček, Nejedlý – Kejda, Strakoš, V. Šrámek, M. Šrámek – Barna (82. Vojík), Hanzlík.

Josef Říský, vedoucí mužstva Bělčic: „Utkání bylo zpočátku vyrovnané a odehrávalo se převážně mezi oběma vápny. My jsme na první soupeřovu šanci odpověděli ve 23. minutě, když se řítil na bránu sám Soldát, ale v poslední chvíli před zakončením mu obránce míč ukopl. Ve 36. minutě byl již domácí brankář překonán, ale na brankové čáře jej zastoupil obránce. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji. V 66. minutě zaskočil za překonaného gólmana opět domácí obránce, hrál však rukou a nařízený pokutový kop proměnil s jistotou Nusl. Soupeř poté vrhl vše do útoku, naše obrana pracovala ale jistě. Zvýšit náskok mohl v 73. minutě Hanzlík, jeho střela skončila pouze na levé tyči. V závěru zápasu nás soupeř zatlačil a v 82. minutě nás výborným zákrokem podržel Kočovský. V 86. minutě zvýšil Ráž a o minutu později uzavřel skóre na 0:3 Hanzlík .“

Sestava: Kočovský – Hlaváč (17. Jerman), Zeman, Suda, P. Hevera – M. Hevera, Krameš st. (74. D. Říský), Nusl, Ráž – Soldát (89. Mach), Hanzlík.

Jiří Iral ml., jednatel FK Chelčice: „Zápas již od začátku provázel silný vítr a na hře to bylo znát. Obě mužstva se potýkala s nepřesnostmi. První gólový moment přišel ve 40. minutě, kdy byl Uhlík faulován v pokutovém území a Šácha nás z penalty poslal do vedení. Do přestávky se měnilo skóre ještě jednou – Uhlík utekl po lajně a předložil míč před odkrytou branku Šáchovi, ten dal na 0:2. Vstup do druhého poločasu nám vyšel na výbornou, Jaroslav Jakš se uvolnil po lajně a předložil centrovaný míč Šáchovi, který se v těžké pozici prosadil potřetí. Poté jsme kontrolovali hru, Zdíkov v 75. minutě jen snížil na konečných 1:3.“

Sestava: Novák – Valenta, P. Kortus, K. Kortus, Lácha – Jaroslav Jakš, Lang, Jan Jakš, Trobl – Šácha, Uhlík. Střídali Turek, Max, Koutský.

Pavel Běloušek, trenér Sousedovic: „Ve vyrovnané první půli jsme se ujali vedení ve 25. minutě po úniku Milana Glazunova. I poté jsme se snažili s větrem v zádech o zvýšení náskoku, avšak v řadě možností nám chyběl klid v koncovce. Domácí nás za to potrestali těsně před odchodem do kabin, ve 44. minutě hasil únik Rataj skluzem ve vápně a pískala se penalta, kterou Falář bezpečně proměnil a srovnal. Ve druhé půli jsme půl hodiny ovládali hru a domácí se jen sporadicky dostávali k naší brance. V této době jsme opět nedotáhli gólem akce, které by gólem končit měly. V 68. minutě nám pomohli domácí, ve vápně faulovali Filipa Dubu a sám postižený penaltu nadvakrát proměnil. Chvilku nato Milan Glazunov neproměnil samostatný únik. Myslím, že vítězství je zasloužené.“

Sestava: Šilhan – Brynda, Rataj, Hůzl, Hrach – M. Duba, F. Duba, M. Glazunov, T. Glazunov – Rom (85. Křížek), Mertl.

Josef Hornát, trenér Blatné: „V silném protivětru jsme se štěstím přežili úvodní nápor domácích. Ten trval asi 15 minut. Nám se nedařila přihrávka a v soubojích s fyzicky vyspělým soupeřem jsme nestačili. Poté se hra vyrovnala a do přestávky jsme Strunkovice ohrozili střelami ze střední vzdálenosti. Do druhého poločasu přišel rychlý Jiřinec s úkolem nabíhat na balony za obranu. Po větru jsme získali znatelnou převahu a naše šance se stávaly vyloženými. V 61. minutě nedal Kratochvíl, kdy stál sám před brankářem, neuspěl ani Jiřinec s dorážkami. V 83. minutě unikl Jiřinec, konečně přes gólmana procedil míč do sítě – 0:1. Po gólu domácí odpadli. V 88. minutě Nový opět v úniku dal na 0:2. Další šance jsme špatně vyřešili, navíc nás několikrát zastavil praporek pomezních sudích.“

Sestava: Sedláček – Skuhravý, O. Rubáš, Marek, Nový – Petrášek, Prokopec, Merašický, Kratochvíl – D. Rubáš, T. Mišiak. Střídání M. Bulka, Jiřinek, Kerndl.

Šácha znovu porazil Zdíkov

Jediný hráč z týmu fotbalistů Chelčic stačí na poražení Zdíkova: Martin Šácha. V podzimním utkání dal soupeři čtyři góly při domácí výhře 4:0, v jarní odvetě se trefil třikrát při vítězství 3:1.

„Prostě mi oba zápasy sedly. Jak to bývá, někdy tam padne všechno a jindy zase nic,“ řekl ke své fantastické bilanci chelčický útočník. „Navíc mě na podzim Carda starší vyhecoval, že mu gól nedám, tak dostal čtyři. A teď Carda mladší tři,“ poznamenal.

Martin Šácha dbal rady trenéra Jiřího Nárovce a vyplatilo se. Co mu řekl? „Ať nikam ke stranám neběhám a pohybuji se jen ve vápně a dávám góly. Od běhání jsou tam prý jiní – Honza a Jarda Jakšové, Míra Lang, Radek Uhlík. Jsem prostě poslušný typ…“