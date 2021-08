S novým trenérem na lavičce vstoupí do další sezony fotbalisté Blatné. Z úspěšné mise v Oseku sem přichází zkušený Jaroslav Voříšek. Nebude to však mít vůbec jednoduché, protože klub opustilo hned několik zkušených hráčů.

TJ Blatná. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Po mém ukončení působení v Oseku mě oslovilo vedení Blatné. Byla to pro mě určitá výzva, navíc jsem zde doma. Je jasné, že nás nečeká nic jednoduchého, ale sezona je dlouhá, alespoň v to musíme doufat, a všichni začínáme od nuly,“ uvedl na otázku, s jakými představami do Blatné šel, trenér Jaroslav Voříšek.