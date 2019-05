Bavorovice – Vodňany 1:2 (0:1). 85. J. Hanousek – 32. S. Šteier, 80. R. Otepka.

„Jeli jsme do Bavorovic s úmyslem navázat na dobrý výkon z předchozího zápasu. Tři body si odvážíme, takže spokojenost. Domácí hráli hodně agresivně a důrazně, což jsme eliminovali dobrým pohybem a kombinační hrou. Byli jsme v prvním poločase lepší, ale neproměnili tři velké šance. Po půl hodině jsme šli do vedení a hra se trochu zklidnila. Měli jsme to pod kontrolou a soupeře do šancí nepouštěli,“ komentoval první poločas vodňanský trenér František Bican a pokračoval: „Ve druhém poločase domácí sice hru vyrovnali, ale hrálo se hlavně mezi vápny, bylo to hodně bojovné s mnoha fauly. Fotbalového tam bylo málo. Deset minut před koncem utkání jsme přidali druhý gól a závěr si ohlídali, přestože se domácím podařilo snížit. V zápase jsme měli větší vůli po vítězství a tři body jsou určitě zasloužené a přinášejí větší klid do týmu.“