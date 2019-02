Zliv, Vodňany - Tři góly nastříleli v generálce fotbalisté Vodňan do sítě Zlivi a vyhráli 3:1.

Brankář Jiří Novák | Foto: Jan Škrle

V sobotu čeká Vodňanské první jarní zápas krajského přeboru, doma od 15 hodin přivítají Prachatice. Půjde o duel sousedů v tabulce, které od sebe dělí pouhý bod. Vodňany jsou deváté, Prachatice desáté.

Vodňany – Zliv 3:1 (2:1). Branky: Šteier 2, Krejčí.

Komentář trenéra Miroslava Vokatého: „Bylo to pro nás první utkání na přírodní trávě a musím říci, že jsme se s ní sžili docela dobře. Potěšitelné určitě je, že jsme se prosadili střelecky. Dvakrát skóroval Šteier, zimní posila. Do sestavy se po zdravotních problémech vrátil Krejčí a dal také gól. Vedli jsme 1:0, pak soupeř vyrovnal, ale v dalším průběhu zápasu jsme se prosazovali už jen my. Šancí jsme měli více, škoda, že se nám je nepodařilo využít. Z pracovních důvodů chyběl Hajný, studijní povinnosti měl Josef Chalupský a nebyl ani Tomáš Vokatý, má zdravotní problémy. Do jara jdeme s optimismem a věříme, že dokážeme navázat na vcelku vydařený podzim.“

Vodňany: Novák (Jan Chalupský) – Kouba, Konvička, Vítovec, Kysela – Hojdekr, Volmut, Michal Vokatý, Bače – Šteier, T. Machnyk. Střídali M. Machnyk, Krejčí, Vlášek.