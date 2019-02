Do utkání vstoupili lépe domácí a už ve 3. minutě střílel nebezpečně Zahrádka, ale Liška si s jeho pokusem poradil. V 7. minutě hlavičkoval do tyče písecký obránce Pastyrik.

Ve 23. minutě se za obranu domácích dostal expísecký Šteier, trefil tyč a následnou dorážku poslal mimo branku. Po půlhodině hry zahrával Šťastný trestný kop, Liška míč podběhl a ten skončil za jeho zády.

Ve 37. minutě se k trestnému kopu postavil znovu Šťastný, který se opět nemýlil. Ve 43. minutě na druhé straně využil chyby píseckých obránců hostující Tomáš Vokatý a snížil na 2:1.

Do druhého poločasu vstoupily lépe Vodňany. Měly mírnou převahu, ale do šancí se nedostávaly. Až po hodině hry utekl písecké obraně Tomáš Machnyk a překonal Drápelu.

V 73. minutě nahrával Hronek do vápna a Šťastný trefil tyč a následnou dorážku Chytrého do opuštěné branky stačil odvrátit na roh Kysela. Po rohu hlavičkoval Trantina, ale Liška zázračně vyrazil. Do konce zápasu již branka nepadla, i když vyhrát chtěly oba týmy.

Rozhodčí: Vrchota, ŽK: 3:1, 69 diváků.

1. Dražice⋌ 25 17 5 3 48:13 56

2. Roudné⋌ 25 16 5 4 65:31 53

3. Písek B⋌ 25 14 4 7 50:29 46

4. S. Ústí B⋌ 25 13 5 7 47:34 44

5. Lažiště⋌ 25 12 5 8 47:39 41

6. Jankov⋌ 25 11 6 8 32:27 39

7. Vodňany⋌ 25 10 6 9 40:38 36

8. J. Hradec⋌ 25 11 3 11 39:43 36

9. Třeboň⋌ 25 9 6 10 45:42 33

10. Soběslav⋌ 25 8 8 9 38:40 32

11. Hluboká⋌ 25 6 10 9 34:41 28

12. Prachatice⋌ 25 7 6 12 30:40 27

13. Veselí⋌ 25 6 8 11 31:40 26

14. Čkyně⋌ 25 7 1 17 33:65 22

15. Rudolfov⋌ 25 5 6 14 41:54 21

16. Kaplice⋌ 25 4 4 17 27:71 16