Strakonicko - Komentáře ze zápasů týmů Vodňan a Junioru Strakonice v ČEZ krajském přeboru dorostu – 22. kolo.

Jiří Máška dal dva góly Strakonic. | Foto: Jan Škrle

Starší: Břilice – Strakonice 1:3 (1:2), Vodňany – Lomnice/ Veselí 3:3 (3:2), na penalty vyhráli domácí. Mladší: Břilice – Strakonice 2:2 (2:1), na penalty vyhráli domácí, Vodňany – Lomnice/Veselí 3:2 (1:2).

Karel Sládek, trenér staršího týmu Strakonic: „Břilice je bojovný tým, což i potvrdila. Bylo to vyrovnané utkání. Hned v 1. minutě sám před gólmanem neuspěl Máška, poté nás podržel Provazník. Do vedení jsme šli v 9. minutě po hlavičce Mášky, soupeř srovnal po jednom ze závarů. Ještě do přestávky ale vrátil vedení na naši stranu zblízka Šteflíček. Druhý poločas byl vyrovnaný, ale až v 89. minutě přidal naši pojistku Máška."

Sestava: Provazník – Kostka, Hudák, Klimeš, Boukalík – Brož, Velek, Marcinko, Náhlík – Máška, Šteflíček. Střídal Bálek.

Václav Hrachovec, trenér staršího týmu Vodňan: „Jsem rád, že jsme získali dva body, díky tomu si zahrajeme krajský přebor dorostu i v následující sezoně. Utkání bylo vyrovnané a myslím, že remíza byla spravedlivá. A penalty, to je loterie. Tentokrát jsme měli více štěstí my i zásluhou brankáře Duška, který chytil dvě penalty. Dva góly v utkání dal Malík a jeden Šabršula."

Sestava: Dušek – Marek, Špatný, F. Hubáček – Dvořák, Malík, Brych, Žejdlík – Veselý – J. Šabršula, Kalianko. Střídali Chalupecký, Bureš, Mráz.

Martin Červinka, trenér mladšího týmu Strakonic: „První půle byla tragická, nebyli jsme si schopni dát balon a dvě přesné přihrávky. Když k tomu přičtu mizerný výkon obranné řady, tak jsme po zásluze již v 16. minutě prohrávali 0:2. Naštěstí ve 35. minutě dal kontaktní gól Škvára. Druhou půli jsme začali lépe, šance ale ne a ne přijít. Až ke konci, kdy jsme soupeře válcovali, se po rohu trefil Holín. A na řadu tedy přišly penalty, kde naši ´ostrostřelci´ potřetí v této sezoně ´nezklamali´."

Sestava: Provazník – Samec, Kostka – Gondek, Juhaňák – Holín, Bálek – Marcinko, Suchý – Mošovský, Škvára. Střídal Brož.

Václav Hrachovec, trenér mladšího týmu Vodňan: „Hosté byli sice fotbalovější, my jsme je však předčili v bojovnosti. A tak již podruhé na jaře jsme zvítězili v poměru 3:2 a navázali na velmi dobré výkony. Byla to šťastná výhra, získali jsme ji v poslední minutě po trestném kopu Filipa Hubáčka, když se předtím trefili Polanský a Želízko."

Sestava: Boška – Brousil, F. Hubáček, Š. Hubáček, Hněvkovský – Bureš, Meduna, Mráz, V. Šabršula – Želízko, Chalupecký. Střídali Orság, Polanský, Moudrý, Hoffman, P. Hrachovec.