Vodňany – Na vodňanské palubovce se rozehrály semifinálové boje, ve kterých si celkem přesvědčivě poradili oba favorité. DG303 přehrálo Chill 8:1 a FC Mexico porazilo Sokolskou louku 6:2. Ve skupině o umístění přetlačily Samyce Oranjes, Kapři překvapivě podlehli Seš-losti a Drůbežáři deklasovali nováčka OC Delfín.

O umístění (5. – 10. místo)

5 Samyc – Oranjes 6:5 (2:3). Šulc S. 2, Skála 2, Kopecký 2, – Hanžl O. 3, Zlatohlávek 2. Oranjes začali lépe a více drželi míč ve své moci. Samyce se nemohly dostat do tempa a dlouho jim vázla lepší kombinace. Postupně se však hra vyrovnala a na obou stranách přibývaly šance. Do pauzy odcházeli spokojeněji hráči v oranžovém. Po přestávce měly více ze hry Samyce a utkání se jim podařilo otočit a utéct soupeři. Oranjes ale nechtěli prohrát a ještě v závěru snížili na rozdíl jediné branky. Konec si ale Samyce pohlídaly.

FC Kapr – Seš-lost 2:6 (2:2). Valta, Jáša – Hudák 3, Hrachovec P., Brabec, Hoch. Aktivnější byli od úvodního hvizdu Kapři, ale z první branky se radovala Seš-lost. Dlouho však netrvalo a Kapři skóre otočili. Hra pak byla velmi vyrovnaná a po chybě obrany Seš-lost srovnala. Do poločasu se již skóre nezměnilo. Kaprům ve druhé polovině chyběla chuť do hry a přestali být aktivní, čehož Seš-lost dokonale využila a přidala další branky.

OC Delfín – Vodňanská drůbež 3:16 (1:7). Kalianko, Moudrý, Schwarz – Šácha 6, Křenek 5, Valenta 2, Švec 2, Rokůsek. Drůbež od začátku nenechávala nováčkovi příliš prostoru a zakládala jeden útok za druhým. Už na konci poločasu bylo vidět, že tohle bude pro Delfíny těžký zápas. Ve druhé části sice Drůbež trochu zvolnila, ale branek padalo stále hodně. V závěru už se strhla jen bitva o to, jestli dá více branek Šácha (6) nebo Křenek (5). Drůbež si s nováčkem doslova pohrála.

DESIGN ELEKTRO FINAL 4

Semifinále B: DG303 – Chill 8:1 (2:1). Vorel J. 3, Vorel Z. 2, Sládek, Volmut, Rauscher – Varyš J. ŽK: Hornát – Benedikt L. ČK: Malík (2xŽK) (Chill). DG303: Hanus – Sládek, Bakula, Kukla, Volmut, Vorel J., Rauscher, Hornát, Bečvář D., Vorel Z.

Chill: Pečený – Benedikt O., Benedikt L., Varyš J., Šteier, Färber, Malík, Folta, Chalupský, Kouba. První semifinále se rozehrálo velmi opatrně. Po pěkné akci se dostalo do vedení DG, jenže po chvilce udělala obrana DG obrovskou hrubku, kterou využil Varyš a vyrovnal. DG303 postupně začalo víc držet míč, ale obrana Chillu jejich akce dokázala zastavovat a z protiútoků musel občas předvést parádní zákrok i brankář DG Hanus. Do pauzy se ale žlutočerní dostali opět do jednobrankového vedení. Po přestávce vytvořil Pečený u mantinelu obrovskou chybu a DGčko trestalo. Chillu pak přestávala fungovat obrana a obhájce titulu přidával další branky. Do odvety tedy nakonec půjde s velkým náskokem DG303.

Semifinále A: FC Mexico – Sokolská louka 6:2 (3:1). Pasecký 4, Jirkovský, Žurek J. – Faktor, Schánělec. ŽK: Jirkovský – Profant. FC Mexico: Turek M. – Pasecký, Šimčík, Žurek R., Mottl, Jirkovský, Pícha, Beneš, Kochma, Žurek J. Sokolská louka: Babický – Brůžek Jak., Brůžek Jin., Faktor, Machnyk, Volf, Profant, Kapusta, Novák P., Schánělec, Liška M. Zápas se rozehrál do poměrně vysokého tempa. Mexico ale hru zklidnilo a začalo soupeři vnucovat svou hru. Sokolíkům vázla z počátku rozehrávka a než se vzpamatovali, tak už to bylo 2:0. Sokolda je ale zvyklá bojovat a rychle snížila. Nadále ale bylo nebezpečnější Mexico, které ještě do konce první půle přidalo další branku. Po změně stran byla sice hra vyrovnanější, jenže přesnější mušku mělo Mexico a hlavně jejich letošní střelecký tahoun Pasecký, který dal 4 branky. Mexico tedy vyhrálo první zápas, ale rozdíl čtyř branek ještě nic neznamená. Sokolíci mají stále šanci v odvetě.

Utkání řídil rozhodčí Petr Šafránek.

Petr Koutský