Blatná – Kovářov 3:2 (2:2). Branky: Říha, Levý a Šimůnek – Svojše a Suchan.

„Hrálo se v poklidném tempu. Bylo znát, že měly oba týmy dlouhou zápasovou pauzu a navíc nebyly kompletní. My šli do vedení po dvaceti minutách brankou Říhy a o deset minut později zvyšoval po centru Zahrádky na 2:0 Levý. Do poločasu však soupeř vyrovnal, když se nejprve trefil Svojše a vyrovnávací gól vstřelil Suchan. Navíc Kovářov neproměnil dvě tutovky,“ komentoval první půli domácí asistent Václav Palivec a pokračoval: „Ve druhé půli jsme měli více ze hry a o naší výhře rozhodl po centru Sedláčka Šimůnek placírkou do odkryté branky soupeře. Další tutovky Sedláčka, Kůsta a Prokopce zůstaly bez využití.“

Sestava Blatné: Peroutka – F. Hrádek, Rozhoň, Míka, Říha, Hlaváč, Zahrádka, Kůst, Šimůnek, Čapek, Levý. Střídali: Chlanda, Sedláček, Prokopec, Fiřt, Uldrich a A. Hrádek.