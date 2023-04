Lukáši, pět či šest sezon jste strávil ve Větřní, jak se utkání proti bývalým spoluhráčům hraje?

Nebudu nic nalhávat a přiznám, že jsem byl nervozní. Celý týden jsem měl zápas v hlavě, mám tam plno kamarádů a od pondělka jsme si psali. Nervozita tam dopředu byla, ale v den výkopu to ze mne spadlo a snad to bylo i na hřišti vidět. (smích)

Byla odvaha jít na penaltu proti gólmanovi, který Vás zná?

Odvaha to byla, ale první penaltu střílel Honza Šebelka. Na tu jsem si nebyl jistý. Na tu druhou mě již kapitán poslal.

Penalta byla na 5:0 pro Zlatou Korunu, jak padl gól na 4:0?

Bylo to ze hry. Po levé straně to vykombinovali Zajíc s Persánem, Zajíc to pak dal pod sebe do vápna a já to tam nadvakrát dostal. První střelu mi zblokovali, podruhé jsem to již prostřelil. Ale neslavil jsem. Větřní mám rád, je to moje srdcovka.

Tři českokrumlovské body trefil Dominik Tůma, navíc do prázdné brány

Na podzim jste dal v dresu Větřní pět branek, nyní na jaře v dresu Zlaté Koruny čtyři za dva zápasy. Chytil jste střeleckou slinu?

Je to zásluhou celého týmu. Ve Zlatce jsou výborní fotbalisté a je znát, že hráli i vyšší soutěže než I.B třídu. Ve Větřní jsem měl třeba tři šance za zápas a nedal ani gól, teď mám tři a dám třeba dva góly. Ve Větřní na mě ležela větší tíha, ve Zlatce se ta zodpovědnost rozmělňuje na více hráčů.

Jde si tedy Zlatá Koruna za postupem?

Určitě ano. Při podpisu smlouvy jsme si řekli, že jdeme na postup a nic jiného nebereme. (smích).

Ve Zlatce je tedy velká pohoda.

Je to tak. Již čekáme I.A třídu. Navíc Hrdějovice nyní ztratily tři body, takže je to již o sedm bodů. To bychom si měli pohlídat. V týmu je pohoda, dobře se trénuje, chodí hodně hráčů. Zkrátka ideální stav.

Zdroj: Deník