„První zápas za muže jsem sehrál za ČZ Strakonice proti Loko České Budějovice před nástupem na vojnu do Prachatic v roce 1969 a vstřelil jsem jedinou branku utkání,“ vzpomíná Václav Palivec na svůj vůbec první zápas mezi muži a dodává: „Tradičně se mi hrálo dobře proti vojenským klubům, naopak největší bitvy byly proti celkům ze Západočeského kraje.“

Za své hráčské kariéry potkal mnoho výborných fotbalistů, na které rád vzpomíná. „Vzpomenout na všechny, to by byl asi velký výčet jmen. Tak jen několik borců, kteří mně utkvěli v paměti. Aktivně jsem kopal jen ve Strakonicích a Katovicích a tady to byli hráči Chudoba, Majer, Přecechtěl, Křížek, Humeník, Kouba, Ruso, Brablec, Pojar, Doubek, Fábera, Kordík, Novák, Tábor a mnoho dalších,“ vypočítal několik jmen.

Velmi brzy se Václav Palivec vrhnul na trenérskou dráhu. „Bylo to po třicítce u žáků ve Strakonicích, pak hned divize, nato přišlo stěhování do Katovic, kde už budu pomalu třicet let,“ říká Václav Palivec a doplňuje: „Vzorem mi byl jednoznačně můj otec a další borci jako Holman starší, Popovič, Stiegler, Kučera.“

A na jaký zápas si Václav Palivec nejraději vzpomíná z fotbalových soubojů na Strakonicku? „Bylo jich opravdu hodně. Vybral bych snad jeden z Katovic, kdy jme se tahali se Štěkní o postup a my vyhráli doma nad Prachaticemi B a postoupili. To bylo tehdy slávy,“ vzpomíná na dobré časy s fotbalem zkušený trenér.

V současné době Václav Palivec působí jako asistent trenéra v Blatné. „Okolo fotbalu se pohybuji léta, protože mě baví. Až skončím v Blatné, budu chodit na zápasy jako divák,“ dodává velký fotbalový srdcař.