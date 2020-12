Svou hráčskou kariéru spojil Václav Palivec s několika kluby. „Hrál jsem za Spartak a ČZ Strakonice, v Katovicích, za Duklu Prachatice a Duklu České Budějovice,“ vypočítává své hráčské štace.

Výčet klubů, kde držitel licence UEFA A prošel jako trenér, je podstatně delší. „V ČZ Strakonice jsem trénoval žáky a muže v divizi. V Katovicích první tým mužů v A třídě a krajském přeboru, béčko pak v okresním přeboru. Ve Svéradicích to byla třetí liga a divize. V Písku jsem vedl muže v divizi a krajském přeboru. Strakonický SK 1908 pak v divizi. Následovaly Přešťovice v krajském přeboru a pak Střelské Hoštice v okrese, B třídě a A třídě. Muže v Poříčí jsem vedl v okrese a B třídě. Vedl jsem také výběr amatérů Jihočeského kraje, se kterým jsme se z republiky probojovali až do evropské skupiny, která se hrála v Izraeli. V současné době se ještě točím u blatenského fotbalu, kde pomáhám mému bývalému svěřenci Michalu Brabcovi,“ nechal nahlédnou do své trenérské kariéry Václav Palivec.

Za svého působení ve fotbale se však vrhnu i na pole funkcionářské. Byl předsedou OFS Strakonice a členem Komise mládeži KFS Jihočeského svazu i ČMFS.

Václav Palivec rád vzpomíná na svou hráčskou kariéru a lidi kolem sebe: „S fotbalem jsem začínal ve Spartaku Strakonice v sedmi letech a první zápas jsem odehrál v Oseku. Z prvních zápasů za muže si vzpomínám na hráče, kterým jsem při zápase vykal, jako Přecechtěl, Chudoba, Křížek, Majer, Koucký, Hanuš a další. Také na správce Mičku, kdy mi dal kopačky po Vápeníkovi alias Laťákovi.“

Ve své kariéře hráčské i trenérské se pak sešel s celou řadu fotbalových osobností, na které také rád vzpomíná. „Mým trenérským vzorem byl otec, který dal fotbalu celý život a mě k tomuto sportu přivedl. Rád vzpomínám na moje trenéry pány Holmana staršího, Popoviče, Vostrého, Stieglera. Kučeru a funkcionáře pány Polatu, Burdu, Horňáka, Steinmayera, Kollera, Smitku, Pavlovského a mnoho dalších,“ doplnil jubilant.

Krásné fotbalové zážitky spojuje Václav Palivec i s trenérskou kariérou. „Začátek trénování spojuji s postupem se žáky Strakonic do krajského přeboru s vedoucím panem Pacákem a spol. Nejvyšší meta u mě asi byl postup se Svéradicemi v osmifinále Českého poháru přes Bohemku a následný zápas s Baníkem před velkou návštěvou. Samozřejmě také turnaj amatérů v Izraeli. Dvakrát jsem se vracel do Střelských Hoštic, kde bylo také dobře,“ zavzpomínal oslavenec a doplnil: „Poznal jsem spoustu dobrých svěřenců a lidí okolo fotbalu a s některými jsem stále v kontaktu. Po přestupu do Katovic rád vzpomínám na dobrou partu a pány Lhotáka a Janigu.

Ale pro spokojenou kariéru jak hráčskou, tak trenérskou, je však důležitá a možná i ze všeho nejdůležitější ještě jedna věc. „Bez rodinného zázemí bych tak dlouhou asi u fotbalu nemohl být,“ poděkoval Václav Palivec svým nejbližším.

Jan Škrle