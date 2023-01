"Jako hráč jsem zažil v Čechách i Německu různé formy zimní přípravy. Něco jsem pak aplikoval jako trenér. Tím, že jsem osobně hodně jezdil na běžkách, tak jsem se inspiroval touto formou tréninku. Běžky jsou jedním z nejideálnějších sportů, které rozvíjejí aerobní kapacitu. Když porovnám běžky, kolo a běh, tak jsou běžky suverénně nejkvalitnějším sportem, který rozvíjí aerobní kapacitu a zároveň celkově celé tělo. Měl jsem to vyzkoušené sám na sobě. Když jsem hrál v Německu jako starší, tak jsem dostal možnost se připravovat sám. Většinu času jsem trávil na běžkách a když jsem přijel k týmu, tak jsem na tom byl daleko lépe než ostatní. Ověřil jsem si, že to funguje," zavzpomínal na dobu aktivní kariéry fotbalový trenér a rodák z Husince u Prachatic Miroslav Soukup.

Své poznatky z vlastní přípravy následně aplikoval jako trenér. "Následně, když jsem trénoval Brno a pak Slovácko, tak jsme tuto formu aplikovali. Jeli jsme na zimní soustředění, kde jsme pracovali ve dvou fázích. Nejprve se dělala silová dynamika během do kopců, specializace na sílu a podobně. Odpoledne jsme hodinu a půl jezdili ve stopě. Někdo toho odjezdil více, protože měl lepší techniku. Ale i ti, kteří na běžkách tolik neuměli, tomu také dali hodně. Ti se namáhali ještě více, zapojili jiné svaly, ale hodinu a půl aerobně pracovali. Nemyslím si, že jsem v minulosti měl nějaký tým, aby byl špatně připraven fyzicky. Vždy jsme měli dobrou kondici a nikdy v závěru zápasů neodcházeli fyzicky," zavzpomínal zkušený trenér na své působení u prvoligových celků.

Vývoj však šel dopředu a začala se prosazovat příprava v teple s míčem na noze. "Každý sportovec musí být fyzicky připravený. U fotbalu jsou formy přípravy specifická s míčem a nespecifická bez míče. Obtížně se hledají specifické formy přípravy s míčem na hřišti s tím, aby bylo zatížení rovnoměrné pro všechny. Řeší se to malou formou her, ale stále nejsme schopní specifickou formou nahradit kvalitní nespecifický trénink. Jsem zastáncem toho a některé týmy do aplikují i dnes, že je třeba nejprve fyzický blok třeba v horských podmínkách. Když není sníh, dá se to nahradit náročnou všeobecnou fyzickou přípravou. Pak odletět třeba do Turecka, kde je příprava na trávě podstatně lepší než na umělce. Je tam relativně dobré počasí a dostatek kvalitních soupeřů pro přípravné zápasy. Z mého pohledu je ta střední cesta nejlepší formou, jak dostat tým v zimní přípravě do dobré kondice," přiblížil svůj pohled na ideální přípravu Miroslav Soukup.

Trenér Miroslav Soukup působí v posledních letech na arabském poloostrově.Zdroj: Kamil TobiášTen však již několik sezon pracuje u fotbalových národních týmů na Arabském poloostrově. Tam je příprava proti té v našich podmínkách zcela jiná a hlavně v jiné době. "Země na Arabském poloostrově mají dlouhou pauzu v létě, protože jsou tam teploty přes 40 stupňů Celsia. Takže od konce května či začátku června je složité hrát zápasy. Kromě stadionů v Kataru, které jsou klimatizované, tak ostatní země jako Kuvajt, Bahrajn, Emiráty či Irák takové možnosti nemají. Tam se příprava přesouvá na letní období, ale až na konec srpna a až do září. I tyto země se snaží odlétat někam pryč, kde je podnebí lepší. Já jsem třeba s Bahrajnem byl několikrát v Čechách, kde jsme mohli dvoufázově trénovat v létě. Naopak v zimním období se pořádají všechny velké soutěže i turnaje. My jsme nyní například v Iráku na Gulf Cupu, který odstartoval 6. ledna. Počasí se v Iráku či Kataru nyní pohybuje od 16 do 20 stupňů a je to ideální na hru. Tady je to naopak, takže v zimě jsem zde příliš soustředění nezažil. Největší zátěž je pro tyto státy v srpnu a září a soutěže se začínají hrát až v říjnu," doplnil své zkušenosti s přípravou na Arabském poloostrově trenér Soukup.