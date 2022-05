Do utkání vstupovali fotbalisté Sedlice s tříbodovým náskokem na svého soupeře. Pokud by se podařilo hostům zvítězit, tři kola před koncem sezony by se boj o třetí místo srovnal. Domácí však neponechali nic náhodě a rozhodli hned v prvním poločase. Měli více ze hry a po zásluze si vytvořili tříbrankový náskok, který po změně stran již jen v klidu kontrolovali.

Utkání svým fotoaparátem sledoval Jan Škrle.