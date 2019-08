Cehnice /OBRAZEM/ - Los B skupiny fotbalové I.B třídy o víkendu poslal proti sobě v okresním derby hráče Cehnic a Osek B. Soupeři se rozešli smírně.

Sokol Cehnice - Osek B 3:3 (1:1). V utkání bohatém na branky šli do vedení v prvním poločase hosté, ale domácí do přestávky srovnali. Ve druhé půli již to vyadalo, že si po dvou dalších gólech odvezou všechny body hráč Oseka, ale mohutný domácí finiš přinesl góly v 86. a 87. minutě. Body si nakonec soupeři rozdělili.