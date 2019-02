Strakonice – Životnost umělé trávy hřiště na Sídlišti ve Strakonicích skončila. Plocha musí projít nutnou rekonstrukcí.

Snímek ze strakonické umělky z utkání Junior Strakonice - Bavorov. | Foto: Jan Škrle

Nyní má udělenou výjimku od Fotbalové asociace České republiky, už druhou za sebou. „Řešili jsme krizovou situaci, udělaly se nutné provizorní úpravy povrchu kolem branek,“ řekl ředitel STARZu Pavel Mareš.



Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení má na starosti údržbu areálu. Regulérní pro mistrovské zápasy je hřiště jenom do konce letošního března, poté končí platnost prodlouženého certifikátu.



Fotbalový klub Junior Strakonice, který hřiště nyní vlastní, má zažádáno o dotaci na ministerstvo školství na kompletní výměnu povrchu. „K ní by mělo dojít v létě, ale záleží, jestli bude schválena dotace a musí ještě přispět město,“ uvedl Josef Horňák za Junior.



Klub má podle podmínek dotačního titulu mít hřiště ve svém majetku minimálně 10 let a na tuto dobu je smlouva mezi klubem a městem podepsána. Z částky osmi milionů by měla být pětina uhrazena klubem, peníze zaplatí město Strakonice.

Cena nové umělky je 8 milionů korun

Fotbalový klub Junior Strakonice je ve fázi očekávání. V nejbližší době by mělo na ministerstvu školství padnout rozhodnutí o přiklepnutí dotace na novou umělou trávu na hřišti na Sídlišti. Josef Horňák, který má v klubu na starosti finance, k tomu uvedl: „Žádost je v jednání, zatím nikdo neřekl, kdy a jak bude rozhodnuto."

Certifikát počítá s životností tohoto povrchu 10 let. Potom se hřiště stává nevhodným pro pořádání mistrovských soutěží, může se na něm akorát trénovat. Na Sídlišti skončila desetiletá lhůta loni na podzim. Dvěma výjimkami a drobnými úpravami povrchu byl certifikát provizorně prodloužen do konce března.

Hodnota celé rekonstrukce povrchu je osm milionů korun, 80 procent by měla pokrýt dotace a 20 procent najde klub v rezervách.