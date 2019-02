Jihočech sbíral zkušenosti v Austrálii, Izraeli a v Anglii

Trenér Petr Požárek (uprostřed) s Lavičkou (vlevo) | Foto: Deník

Fotbalový trenér mládeže Petr Požárek (Dynamo ČB) navázal na spolupráci katedry tělesné výchovy a sportu Jihočeské univerzity se zahraničními partnery a vycestoval do Izraele a Velké Británie. „Vyrazil jsem s příspěvkem o testování pěti fotbalových týmů věkové kategorie 2000,“ popisuje konkrétní projekt, na němž se podíleli hráči Sparty Praha, Bohemians 1905, Dynama ČB, 1.FK Příbram a Tochovic. Jihočech vyrazil do Izraele, kde čtyři dny pobýval ve městě Natanja. „Tam probíhal The 2nd Wingate Congress of Exercise and Sport Science,“ popisuje Požárek, který se z Izraele přesunul do Londýna na konferenci The Biomedical Basis of Elite Performance (rozhovor v kompletním znění najdete ve středečním vydání Deníku 28.3.).



Anglie je kolébkou fotbalu, jak ale tento sport vnímají fanoušci v Izraeli?

Dostal jsem se do městského fotbalového centra Natanja, kde jsem sledoval mistrovské a pohárové zápasy mládežnických týmů. Měl jsem možnost vidět devíti i čtrnáctileté fotbalisty.



Mládeži se aktuálně věnujete v Dynamu ČB, jaké je porovnání atmosféry v českém a izraelském fotbale?

Rodiče izraelských fotbalistů jsou velice impulzivní a celý zápas povzbuzují a radí trenérovi. Volají na své hráče, ale i na druhé, z čehož vznikají v hledišti rodičovské potyčky. Bylo až úsměvné, jak intenzivně fotbalové zápasy prožívají.

Je rozdíl v metodách výuky?

Po fotbalové stránce se snaží klást důraz na techniku a rychlost. Využívají novou metodu, která vznikla zde.



Ještě se v dnešní době dá vymyslet nová metoda při tréninku fotbalové mládeže?

Vyvinuty byly tříbarevné kopačky, které jsou pouze na trénink, nenesou žádnou světovou značku, ale dětem od pěti do patnácti let pomáhají pochopit techniku s míčem formou hry a zábavy. Líbilo se to nejen mně, ale později i trenérům z Anglie.



Do Londýna jste cestoval společně s Dominikem Topolským?

Ano. Dominik je původem ze Slovenska, patří věkem do ročníku 2001. Talentovaný fotbalista se z Letní fotbalové školy dostal do Fulhamu.



Dá se něco z cestování po světě použít v jihočeské praxi?

Jsem rád, že naše práce, kterou jsme nastavili ve spolupráci s Tomášem Sivokem, Jardou Hrubým a Václavem Hrabíkem je stejná jako v zahraničí. Spolupráce s fotbalovou akademií v Táboře a koordinace individuálních tréninků u hráčů Teplic, Příbrami a Budějovic nese kladné odezvy již nyní. Takže použít se určitě dá ledacos.