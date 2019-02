České Budějovice – Dostat doma pět gólů, byť od prvoligového mužstva, které pár dní předtím v lize nastřílelo čtyři góly Jihlavě, žádnou lichotivou vizitkou není.

Lukáš Bálek si v poháru proti Příbrami odbyl debut v áčka Dynama. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Tím spíše, když si hráči Dynama chtěli po trpké domácí prohře s Ústím zvednout sebevědomí.

„O všem rozhodly velké individuální chyby, jaké se zkušenějším fotbalistům, než jaké máme my, nestávají," litoval trenér František Cipro. Jeho svěřenci se sice v úvodu utkání snažili hrát s ligovým favoritem otevřenou partii, jenže po úvodní půlhodině prohrávali 0:3… „Vstoupili jsme do zápasu aktivně a hráli v úvodu dobře, ale po velkých chybách na levé straně naší obrany jsme dostali tři laciné góly. A když jsme se v začátku druhé půle zvedli, snížili až na 2:3, dopustili se zase dvou velkých chyb naši mladí hráči," zmínil domácí kouč nevydařený obranný zákrok Hály při čtvrtém gólu i zbytečnou ztrátu míče, které se před pátým gólem dopustil Řezáč.

„Je to škoda, protože ten vstup do druhé půle ukázal, že by se naše výkony mohly zlepšovat. Jenže takové chyby ty mladé kluky zase sráží dolů," lomil rukama kouč Dynama.

První tři góly padly ze strany, kde operoval Lima, jehož chyby Cipro označil za příšerné. Proto také ještě před půlí Limu stáhl ze hry. „Zasloužil si vystřídat ve dvacáté minutě," rozzlobeně mávl rukou.

„Jenže my levého beka nemáme a musí tam hrát Funda, pro něhož to ideální post není. Ale když tam dáme někoho jiného, viděli jste sami, jak to dopadne," dodal smutně.

Naopak spokojen ze stadionu, kde dlouhou dobu působil, odjížděl trenér Pavel Tobiáš: „Byl to klasický pohár. Dali jsme rychle tři góly a tím jsme se zklidnili," vyzdvihl, jedním dechem ale dodal, že své hráče v půli upozorňoval, že zápas se ještě může zdramatizovat. „To se opravdu stalo, protože hráči Budějovic s pocitem, že nemají co ztratit, to rozbalili, začali hodně běhat a pracovali s velkým nasazením. Dost nás pozlobili," ocenil úsilí mladíků Dynama. „Těší mě, že jsme pak opět přidali a dali dva důležité góly, které zápas definitivně rozhodly," oddechl si.

Příbrami pomohl zpátky do sedla svými chybami i soupeř. „Zřejmě ano," souhlasil Tobiáš, hned ale dodal, že většinou k chybám dochází pod tlakem. „K té chybě dojde i proto, že k ní je chybující hráč soupeřem donucen. I Budějovice se chyb dopustily proto, že jsme je my k nim donutili," uvedl. „I my ostatně dostali dva hloupé góly," pokrčil rameny.

Přes vysokou prohru nebylo ze strany Dynama všechno špatně, začátek druhé půle byl příslibem, že by výkony mužstva mohly jít nahoru.

Že by už v neděli v Hradci?





Góly si dáváme sami, litoval Šimák





Jan Šimák si po hodině hry naběhl před vápno a pravačkou poslal míč do šibenice. Krásný gól zahřál fanoušky, kteří se museli smířit s tím, že Dynamo na ligového soupeře vůbec nestačilo a v pohárovém klání s Příbramí prohrálo 2:5.

Byla vaše trefa do sítě malou náplastí na nepovedený výkon?

To není žádná náplast. Chtěli jsme si zvednout sebevědomí, to se nepovedlo, dostali jsme pět gólů. Bohužel…

Jak jste si našel cestu k vydařené střele?

Musel jsem trefit míč v plném běhu. Přede mnou byla plná obrana, stál tam val, nechtěl jsem riskovat, že mi míč při zpracování uletí, nebo že půjdu do plné obrany, tak jsem to zkusil z první. Takže dobrý.

Další prohra, byť „jen" pohárová. Je Dynamo v herní a výsledkové krizi?

Určitě. Teď jsme v krizi. Proti Příbrami jsme sice hráli dobře, ale náš výsledek dozadu je úplně katastrofální. Chyby, co děláme, jsou laciné, ty nám soupeř trestá.

Příbram ale až na malou chvíli zápas kontrolovala, nemyslíte?

V poli jsme nehráli špatně. Bohužel si sami dáváme góly. Dostali jsme doma zase pět gólů, to je moc.





Zahrát si za áčko? Prostě nádhera, zářil Bálek





Přestože fotbalisté Dynama v MOL Cupu s Příbramí vysoko prohráli, osmnáctiletý Lukáš Bálek mohl být při debutu v druholigovém áčku se svým minizápasem spokojen. Druhý poločas, do něhož nastoupil, totiž skončil 2:2.

Jenže celé utkání jste prohráli 2:5. Hodně to mrzí?

Mrzí to, protože ty góly, co jsme dostali, byly zbytečné. Tři dostaneme za třicet minut, snížíme až na 2:3 a pak si necháme dát lacino na 2:4. To se nesmí stávat.

Když jste snížili na rozdíl jediné branky, věřil jste, že byste ještě mohli utkání otočit?

Nastoupil jsem na začátku druhé půle, kdy jsme vstřelili dvě branky. Mrzí nás další inkasované branky, je to velká škoda.

Ještě za stavu 2:4 jste opět byli blízko ke kontaktnímu gólu. I vy jste málem skóroval.

Bylo to po Jurdíkově ráně do břevna, kdy se míč odrazil ke mně, já se sice snažil hodně vyskočit, ale kousíček mi ještě scházel…

Čekal jste před zápasem, že byste mohl za áčko nastoupit?

Minulý týden jsem s áčkem trénoval, v pondělí jsem hrál za juniorku a teď mě trenéři áčka povolali.

V základní sestavě jste nebyl, ale věřil jste, že byste se mohl dostat na hřiště a odehrát dokonce celý poločas?

Nějaká šance tam byla, říkal jsem si, že jen tak na lavičku mě asi trenéři nevzali. Já nastupoval za áčko poprvé a měl jsem z toho velikou radost. Prostě nádhera!

Byl jste hodně nervózní?

Trochu rozklepané nohy jsem měl, ale brzy to ze mě spadlo. Oproti juniorce je to hodně náročnější. V běhání a nasazení, hlavně však v dorážení hráčů. Bylo taky vidět, že Příbram hraje ligu. Prostě máme ještě co zlepšovat.