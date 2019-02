Volyně - U týmu fotbalistů Volyně bude i v nové sezoně působit dosavadní kouč Luděk Cimrhanzl.

Luděk Cimrhanzl | Foto: Jan Škrle

Je jasno! Fotbalisty Volyně povede v nové sezoně, už ve vyšší soutěži v I. B třídě, dále Luděk Cimrhanzl. V pondělí 7. července to potvrdil předseda oddílu Josef Hodonický.

„Je to pro nás samozřejmě výborná zpráva. Luděk Cimrhanzl je špičkový trenér. Máme mladý tým, kterému je on schopen hodně dát a hráči se chtějí učit," uvedl Hodonický.

Důvodů pro setrvání ve Volyni uvedl trenér celou řadu. „Postoupilo se do vyšší soutěže, v oddíle panuje euforie, je tady dobré klima. Tým je mladý a hráči mají chuť na sobě pracovat."

Strany se dohodly na roční spolupráci s tím, že následně se uvidí, co dál. A jaké ambice má Luděk Cimrhanzl s tímto mužstvem? „Chci pokračovat v započaté práci – hrát útočný fotbal a dávat góly, což se divákům líbí. Ale čeká nás vyšší soutěž a je potřeba udělat krok dál," upřesnil kouč.

Volyňští zahájili v pondělí letní přípravu na nový ročník. Tým posílil Jiří Němeček, který se vrátil z Německa. „Je to zkušený hráč a výborný fotbalista, který hrál třetí ligu. Jestli to bude špílmachr mužstva, to ukáže až soutěž," konstatoval předseda oddílu.

Za muže bude hrát i syn Jiřího Němečka, Jiří Němeček mladší. A jednat bude Slavoj také o prodloužení hostování Dvořáka.