Turnaj skončil dvojnásobným triumfem pořádajícího klubu DG303, který vyhrál jak kategorii do 35, tak i na 35 let. Mladší výběr byl ve své skupině suverénní a získal plný počet bodů. Pětatřicítka sice své první utkání prohrála, ale nakonec brala vítězný pohár i ona.

Po skončení fotbalových bojů všichni přítomní uctili památku loni zesnulého prezidenta klubu Ati Říhy a následovalo předání cen týmům i nejlepším jednotlivcům.

Pořadí - do 35 let: 1. DG303, 2. Chilli, 3. Leopardi.

Nad 35 let: DG303 35+, 2. SK Skály, 3. Podvěžáci.

Autor: Jan Škrle