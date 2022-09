KANONÝR DENÍKU: Josef Šandera načal účet nové sezony dvěma góly

Jako raketa tedy vyletěl mezi nejlepší střelce I.B třídy. Jak sám své branky viděl? Střílí raději hlavou, pravačkou či levačkou? „Vesměs těch šest branek v posledních dvou zápasech bylo po centrech ze strany. Kluci to připravovali, já vletěl před bránu a dával to tam. A bylo to třikrát levačkou a třikrát pravačkou. A to jsem levák, takže ta pravá je hodně slabá. Ale všechno to bylo hodně z blízka, takže i tou pravačkou jsem to tam nějak doklepl,“ popsal s úsměvem své trefy Josef Šourek.

V Junioru Strakonice se hraje krajský přebor, přesto mladý kanonýr přestoupil do Sousedovic do I.B třídy. A vůbec toho nelituje. „Vytvořili jsme tady super partu, s každým si rozumím. Po zápase pokecáme, všechny nás to moc baví. Tomu odpovídají i výsledky 6:0 a 7:2 v prvních dvou zápasech sezony. Je zde i motivace postupu do vyšší soutěže. Tak snad to vyjde,“ pochvaluje si sousedovickou kabinu Josef Šourek a doplňuje: „Z Junioru jsme do Sousedovic přestoupili spolu s Dominikem Petráněm a Ondrou Šimkem.“

Šest branek vystřelilo Josefa na čelo tabulky kanonýrů I.B třídy. Motivací pro něho tedy bude i udržet si tento post? „Jsem za branky rád, ale není to to nejdůležitější. Důležité je, abychom vyhrávali. Uvidíme, komu to tam bude padat. Teď to padalo mě, příště může zase někomu jinému,“ říká skromně mladý střelec.

Hattricky znamenají i nějakou tu korunu do kasy či kolečko dobrého moku pro spoluhráče. Teď přišly dva za sebou. Co na to pokladník? „Již bylo něco do pokladny a půjde to na dokopnou. Pokladník mi to spočetl hned při zápase,“ doplnil se smíchem Josef Šourek.

