Sám kanonýr přiznává, že takto rychlý hattrick se mu mezi chlapy povedl poprvé v kariéře. „Je to tak. Co si vzpomínám, takhle rychle se mi to ještě nepodařilo. A pokud dobře počítám, tak se mi hattrick podařil v divizní soutěži potřetí,“ zavzpomínal na své kanonýrské zářezy katovický střelec.

Na domácím hřišti většinou Katovičtí své soupeře válcují, jak tedy ty tři góly vypadaly přímo z trávníku? „Bylo to z brejkových situací. Je pravda, že mi to u prvních dvou gólů trochu usnadnil brankář, protože to bylo po balonech za obranu a myslím si, že měl odhadnout, že u balonu nemůže být dříve. Nicméně se vydal dopředu a já jej dvakrát přehazoval nártem. Pěkně mi to skákalo a byl bych hodně naštvaný, kdybych to nedal. Na oba góly mi přihrával Lukáš Bálek. Třetí gól byl pro změnu po centru Davida Bálka, který viděl, že jsem se odpoutal od hráče a našel mě na zadní tyči, kde to již bylo relativně snadné hlavou zakončit. Takže děkuji oběma klukům Bálkovým za asistence jak na zlatím podnose,“ popsal s úsměvem své góly Vladimír Uher.

Zápas s Tochovicemi začal tak trochu divoce, když během dvaceti minut padly čtyři góly. Vypadalo to na jasnou záležitost Katovic, ale nakonec z toho bylo v závěru drama. „Jak již říkal i trenér, že nám to nyní moc nelepí, tak s tím souhlasím. Říkáme si to, víme o tom, ale nedaří se nám to na hřišti realizovat. Ale musím smeknout klobouk před Tochovicemi. Mladí hráči, kombinovali v pohybu, ale dopustili se vážných chyb, ze kterých pramenily naše první dva góly. Nic ale nezabalili. Hráli sympaticky, nepřijeli to zavřít, snažili se hrát. Vždy se dotáhli gólem na dostřel, byť po našich chybách, a místo abychom ten konec uhráli relativně v pohodě, tak z toho bylo drama. Neproměnili jsme šance a naopak se soupeř po nákopu dotáhl na 4:3 a bylo to stále otevřené. Ale důležité je, že máme tři body do vyrovnané tabulky,“ popsal utkání s Tochovicemi katovický kanonýr.

Hattrick tradičně střelce něco stojí. A v Katovicích se evidentně účty skládají hned. „Myslím, že jsem se k tomu postavil, jak se sluší a patří a něco tekutého jsem po zápase zaplatil. Do pokladničky to bude až na dokopné. Ale to bude jen pár stovek, takže není problém,“ dodal s úsměvem sympatický střelec.

Nyní Katovičtí zajíždějí k jihočeskému derby do Českého Krumlova. Domácí budou v situaci, kdy musí nutně bodovat. O to možná to bude lepší pozice pro Katovické. „S tím, jak se nám na jaře daří venku, tak nevím, zda budeme v lepší pozici. Krumlov nyní dostal šest branek venku a bude to chtít napravit. Když my prohráli 7:3 v Klatovech, tak jsme doma chtěli zabrat. Stejné to bude asi v Krumlově, kdy to domácí budou chtít urvat. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ dotkl se Vladimír příštího mistrovského duelu.

